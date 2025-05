Vuelta España Femenina 2025 | il percorso e le tappe ai raggi X Ultima frazione decisiva per la vittoria finale

2025 verrà disputata la prima corsa a tappe del calendario ciclistico femminile, la Vuelta España Femenina. Sette sono le tappe che verranno affrontate, una in meno dell’edizione precedente che fu conquistata dall’olandese Demi Vollering. La corsa spagnola partirà da Barcellona e si concluderà dopo 640 chilometri totali ad Asturias.La prima tappa presenta una cronometro a squadre di 8 chilometri che si disputerà proprio a Barcellona. percorso totalmente pianeggiante che permetterà ai corridori di tenere velocità alte e distacchi brevi. La seconda frazione si aprirà a Molins de Rei e si concluderà dopo soli 99 chilometri a Sant Boi de Llobregat. Si inizia subito affrontando l’Alto de la Creu d’Aragall (10.5 km ad una pendenza media del 4,1%) e la successiva discesa tecnica di Gelida. 🔗 Oasport.it - Vuelta España Femenina 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Ultima frazione decisiva per la vittoria finale Dal 4 al 10 maggioverrà disputata la prima corsa adel calendario ciclistico femminile, la. Sette sono leche verranno affrontate, una in meno dell’edizione precedente che fu conquistata dall’olandese Demi Vollering. La corsa spagnola partirà da Barcellona e si concluderà dopo 640 chilometri totali ad Asturias.La prima tappa presenta una cronometro a squadre di 8 chilometri che si disputerà proprio a Barcellona.totalmente pianeggiante che permetterà ai corridori di tenere velocità alte e distacchi brevi. La secondasi aprirà a Molins de Rei e si concluderà dopo soli 99 chilometri a Sant Boi de Llobregat. Si inizia subito affrontando l’Alto de la Creu d’Aragall (10.5 km ad una pendenza media del 4,1%) e la successiva discesa tecnica di Gelida. 🔗 Oasport.it

