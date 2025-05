Vuelle Pesaro – Torino si giocherà a Forlì | data e biglietti

Pesaro, 1 maggio 2025 – Finisce in Romagna il giro d'Italia della Vuelle alla ricerca di un palasport: la partita di play-in contro Torino si giocherà sabato 3 maggio alla Unieuro Arena di Forlì, con palla a due alle ore 19. Tutto questo grazie alla grande disponibilità di tutte le componenti forlivese coinvolte: il Comune, in particolare con l'assessore allo sport Kevin Bravi, i dirigenti della Pallacanestro Forlì e il questore Claudio Mastromattei, che inizialmente aveva detto no ma poi è riuscito in tempo record a creare le condizioni per dare l'ok.Nella mattinata di domani (venerdì 2 maggio) la Vuelle comunicherà tutto ciò che riguarda la vendita dei biglietti. Prima di arrivare a Forlì, il club biancorosso aveva dovuto escludere tutta una serie di soluzioni: il PalaCampanara, Ancona, Rimini, Jesi e via dicendo, fino al paradosso Cento: ieri (mercoledì) la Vuelle aveva infatti ufficializzato la scelta di giocare proprio a Cento, ma quando tutto sembrava fatto, è arrivato il no della questura (a causa dei fatti accaduti dopo la partita di campionato). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Torino-Vuelle Pesaro 85-69: protesta dello staff tecnico contro l’arbitraggio - Torino, 2 marzo 2025 – Secondo riposino per Pesaro dopo la caduta di Orzinuovi. La formazione di Leka perde anche a Torino per 85 a 69 e rimette in discussione un po' tutta l'allegra cavalcata di queste ultime settimane che l'aveva portata dai bassifondi della classifica fino in zona playoff. Pesaro esce sconfitta anche pesantemente e alla fine del match lo staff tecnico non si presenta in sala stampa, pare, in forma di protesta contro l'arbitraggio. 🔗sport.quotidiano.net

Vuelle contro Torino: sfida incerta tra allenamenti e imprevisti - L’unica certezza della settimana più pazza del mondo è l’avversaria. La Vuelle si prepara ad affrontare Torino e quindi studia come fermare gli uomini di coach Moretti, in particolare i due americani, la guardia Kevion Taylor (18+25 il suo bottino nei due confronti diretti) e il lungo Ife Ajayi, che è sempre stato un osso duro nelle due partite di stagione regolare (26+17 i suoi punti nelle due gare con Pesaro). 🔗ilrestodelcarlino.it

Vuelle, si rivede Monaldi: "Pesaro, un piacere tornare" - Domenica sera Monaldi si ripresenterà al palas dopo cinque anni: che effetto fa? "Mi farà un immenso piacere tornare a Pesaro. Ero molto più giovane, un giocatore forse anche diverso rispetto a oggi". Infatti a Rieti si è riscoperto realizzatore con la mano buona, cosa che nella Vuelle non era: cos’è cambiato? "Fa parte dell’evoluzione di un giocatore. Oltre che in A2, come avrete visto, agli italiani vengono date molte più responsabilità e richieste più cose. 🔗ilrestodelcarlino.it

