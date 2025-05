Vuelle | giro d’Italia per un palasport Sceglie Cento la questura dice no Poi la virata su Forlì | oggi si decide

Forlì l’approdo finale per una Vuelle che ieri sembrava un nomade in giro a bussare fra i palasport del centro Italia. Una giornata infernale, trascorsa a ricevere rifiuti dalle Questure. Prima quella di Cento, che poche ore dopo la comunicazione ufficiale della partita alla Baltur Arena, con palla a due fissata per le 18 di oggi, negava la possibilità per motivi di ordine pubblico. Il precedente della partita di campionato, con un tifoso di Cento che inseguì i pesaresi armato di un bastone, ha pesato, così come – forse – il gemellaggio che i tifosi locali hanno stipulato con quelli della Fortitudo, che saranno fra l’altro i prossimi avversari di chi la spunta fra Pesaro e Torino. E forse questo divieto ci sta, vista la situazione rischiosa che avrebbe potuto crearsi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Vuelle: giro d’Italia per un palasport. Sceglie Cento, la questura dice no. Poi la virata su Forlì: oggi si decide Potrebbe essere il Palafiera dil’approdo finale per unache ieri sembrava un nomade ina bussare fra idel centro Italia. Una giornata infernale, trascorsa a ricevere rifiuti dalle Questure. Prima quella di, che poche ore dopo la comunicazione ufficiale della partita alla Baltur Arena, con palla a due fissata per le 18 di, negava la possibilità per motivi di ordine pubblico. Il precedente della partita di campionato, con un tifoso diche inseguì i pesaresi armato di un bastone, ha pesato, così come – forse – il gemellaggio che i tifosi locali hanno stipulato con quelli della Fortitudo, che saranno fra l’altro i prossimi avversari di chi la spunta fra Pesaro e Torino. E forse questo divieto ci sta, vista la situazione rischiosa che avrebbe potuto crearsi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Giro d'Italia 108: la partenza da Durazzo celebra l'Albania - A un mese esatto dal via, Durazzo si prepara ad ospitare la partenza dell'edizione numero 108 del Giro d'Italia che quest'anno partirà proprio dalla città costiera albanese. Si tratta della prima delle tre tappe al di là dell'Adriatico che apriranno la corsa rosa, insieme a Tirana e Valona. A rilanciare la fase 'estera' del Giro - che per la quindicesima volta prenderà il via oltre confine - è stata la suggestiva cornice dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare attraccata a Durazzo per la quinta tappa del suo tour Mediterraneo. 🔗quotidiano.net

Vuelle, le 19 partenze sbagliate che pesano - Onestamente, al Flaminio la Vuelle non ha mai dato l’impressione di poter ribaltare l’esito di un match che poteva rilanciare le sue quotazioni in chiave playoff, portandola a due punti dal ... 🔗msn.com

Giro d'Italia, presentata la nuova maglia rosa. Cairo: «Corsa straordinaria con 108 anni di storia» - (LaPresse) Presentata a Roma, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. «Il Giro d'Italia è una corsa straordinaria, ha 108 ann ... 🔗msn.com

Giro d'Italia 2025, presentata la nuova maglia rosa con lo sponsor Iuman - Il brand conferma il legame pluriennale con la competizione A Verona è stata presentata la nuova Maglia Rosa del Giro d'Italia di ciclismo. A sponsorizzarla è Iuman, nuovo naming del brand ... 🔗gazzetta.it