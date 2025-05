Vuelle contro Torino | sfida incerta tra allenamenti e imprevisti

Vuelle si prepara ad affrontare Torino e quindi studia come fermare gli uomini di coach Moretti, in particolare i due americani, la guardia Kevion Taylor (18+25 il suo bottino nei due confronti diretti) e il lungo Ife Ajayi, che è sempre stato un osso duro nelle due partite di stagione regolare (26+17 i suoi punti nelle due gare con Pesaro). Ma tutto il resto è fluttuante: nel tardo pomeriggio di ieri non si conosceva ancora la data della partita, nè il campo in cui disputarla, e questo rende complicato calibrare gli allenamenti, anche se in questo periodo nessuno spinge più tanto in palestra e si lavora ormai sui dettagli.La cosa curiosa è che ieri Torino è tornata indietro: salita sul pullman alle 15 direzione Cento, ormai sicura di scendere in campo in giornata, dopo mezzora hanno fatto dietrofront, appena ricevuta la notizia che la Questura di Ferrara aveva vietato la partita alla Baltur Arena a causa degli incidenti capitati dopo la gara di campionato fra i tifosi locali e quelli della Vuelle. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Vuelle contro Torino: sfida incerta tra allenamenti e imprevisti L’unica certezza della settimana più pazza del mondo è l’avversaria. Lasi prepara ad affrontaree quindi studia come fermare gli uomini di coach Moretti, in particolare i due americani, la guardia Kevion Taylor (18+25 il suo bottino nei due confronti diretti) e il lungo Ife Ajayi, che è sempre stato un osso duro nelle due partite di stagione regolare (26+17 i suoi punti nelle due gare con Pesaro). Ma tutto il resto è fluttuante: nel tardo pomeriggio di ieri non si conosceva ancora la data della partita, nè il campo in cui disputarla, e questo rende complicato calibrare gli, anche se in questo periodo nessuno spinge più tanto in palestra e si lavora ormai sui dettagli.La cosa curiosa è che ieriè tornata indietro: salita sul pullman alle 15 direzione Cento, ormai sicura di scendere in campo in giornata, dopo mezzora hanno fatto dietrofront, appena ricevuta la notizia che la Questura di Ferrara aveva vietato la partita alla Baltur Arena a causa degli incidenti capitati dopo la gara di campionato fra i tifosi locali e quelli della. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Torino-Vuelle Pesaro 85-69: protesta dello staff tecnico contro l’arbitraggio - Torino, 2 marzo 2025 – Secondo riposino per Pesaro dopo la caduta di Orzinuovi. La formazione di Leka perde anche a Torino per 85 a 69 e rimette in discussione un po' tutta l'allegra cavalcata di queste ultime settimane che l'aveva portata dai bassifondi della classifica fino in zona playoff. Pesaro esce sconfitta anche pesantemente e alla fine del match lo staff tecnico non si presenta in sala stampa, pare, in forma di protesta contro l'arbitraggio. 🔗sport.quotidiano.net

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor. L’allenatore croato svela l’accoglienza che ci sarà a Torino per la sfida contro il Genoa! - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2025 Juve Genoa, Tudor svela quale ... 🔗juventusnews24.com

Vuelle si gioca il posto in classifica a Verona: sfida decisiva contro Tezenis - Quaranta minuti alla fine dei giochi per decidere le posizioni sulla griglia. La Vuelle si giocherà le sue chances a Verona: oggi è 12ª ma il suo posto può ancora oscillare tra un possibile nono posto ed il tredicesimo. Molto dipenderà dal risultato che otterrà sul campo della Tezenis, il resto dalle classifiche avulse che si formeranno. Intanto Vuelle e Aspes chiariscono il ‘pasticciaccio brutto’ della Vitrifrigo Arena, occupata il 30 aprile e 1° maggio - il 4 maggio invece sarà libera – dalla convention di Tecnocasa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vuelle contro Torino: sfida incerta tra allenamenti e imprevisti; BM ON A2 / LA FIP IMPONE A PESARO DI GIOCARE GIÀ DOMANI IL PLAY-IN A CENTO CONTRO TORINO, SI INFURIA LA VL; Vuelle-Torino è deciso: gara uno di play-in si gioca domani (ore 18) ?alla Baltur Arena di Cento; Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, play-in contro Torino a Cento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vuelle contro Torino: sfida incerta tra allenamenti e imprevisti - La Vuelle si prepara ad affrontare Torino tra incertezze su data e luogo della partita, studiando gli avversari. 🔗msn.com

Vuelle-Torino è deciso: gara uno di play-in si gioca domani (ore 18) alla Baltur Arena di Cento - PESARO Quella di ieri è stata ancora una giornata interlocutoria per quanto riguarda il primo turno di Play In contro Torino. Dopo una mattina di contatti tra la società e i vari ... 🔗msn.com

La nota della Vuelle - PESARO - Neppure gli sceneggiatori di Scherzi a Parte avrebbero osato tanto. La questura di Ferrara ha detto no al turno di play-in tra Victoria Libertas Pesaro e Reale Mutua Torino Basket ... 🔗msn.com