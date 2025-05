Vsg e licenziamenti Cgil | Lavoratori in sciopero in attesa di ricevere risposte

"Sono ore al cardiopalma per i lavoratori della Vsg all'ex Sirio di Ostellato dopo la mail pec del 24 aprile dove si annunciavano licenziamenti collettivi". A ribadirlo attraverso un post su Facebook nella giornata di mercoledì 30 aprile è la Cgil di Ferrara.

Vsg e licenziamenti, Cgil: Lavoratori in sciopero, in attesa di ricevere risposte; Vsg, fumata nera dall'incontro online. L'azienda non ritira i licenziamenti; Licenziati via e-mail 50 lavoratori de La Petroniana, Vsg ritira l'appalto; Licenziamenti via pec dall'azienda Petroniana srl, tre giorni di sciopero a Ostellato.

Vsg, fumata nera dall’incontro online. L’azienda non ritira i licenziamenti - Ostellato, la riunione di ieri tra impresa e sindacati non ha dato i risultati sperati. "Lo sciopero continua" ... 🔗msn.com

Licenziati via e-mail 50 lavoratori de La Petroniana, Vsg ritira l’appalto - La multinazionale Vsg con sede a Ostellato ha deciso di internalizzare la logistica, per questo ha tagliato la commessa a La Petroniana. Questo alla base dei licenziamenti ... 🔗quifinanza.it

Referendum sul lavoro, cosa dicono i quattro quesiti che riguardano precariato, licenziamenti e le morti bianche - L'8 e il 9 giugno gli italiani saranno chiamati alle urne su sicurezza, precariato e licenziamenti. Ecco come prepararsi al voto ... 🔗wired.it