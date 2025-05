Voti Barcellona Inter giudizi all’unanimità | Gerard Martin è l’anello debole di Flick Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro?

Voti Barcellona Inter, giudizi all’unanimità: Gerard Martin è l’anello debole di Flick. Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro? Un 3-3 pirotecnico quello tra Barcellona e Inter. Che mette in luce la forza dei rispettivi attacchi – Yamal e Dumfries su tutti – e colpevolizza anche le difese. Soprattutto quella blaugrana, coraggiosa . 🔗 Calcionews24.com - Voti Barcellona Inter, giudizi all’unanimità: Gerard Martin è l’anello debole di Flick. Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro? dilaa San? Un 3-3 pirotecnico quello tra. Che mette in luce la forza dei rispettivi attacchi – Yamal e Dumfries su tutti – e colpevolizza anche le difese. Soprattutto quella blaugrana, coraggiosa . 🔗 Calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Barcellona-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Barcellona-Inter (mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata delle semifinali in Champions... 🔗calciomercato.com

Calhanoglu Inter, pagelle monstre col Monza: i giornali lo lodano, ecco i voti - di RedazioneCalhanoglu Inter, ecco le pagelle monstre del turco contro il Monza, i giornali lo lodano questa mattina in edicola, ecco qui i loro voti Calhanoglu Inter, arrivano delle pagelle super in edicola questa mattina per il centrocampista Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Monza ieri sera per 3-2. Così i quotidiani sportivi questa mattina parlano del turco, vediamo i giudizi espressi in suo favore dopo un’ottima prestazione, condita persino con un gol capolavoro nella porta dei brianzoli. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Champions League, le pagelle di Barcellona-Inter: Dumfries imprendibile e splende quanto Yamal; Barcellona-Inter, le pagelle: Yamal e Dumfries, 8 non basta. Dimarco il peggiore; Barcellona-Inter 3-3, pagelle: Dumfries per i nipoti, Yamal clamoroso; VOTI e TABELLINO Barcellona-Inter 3-3: il commento della partita. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pagelle LIVE Barcellona-Inter 0-1: voti e giudizi - L’Inter di Inzaghi torna a giocare in Champions League, la competizione in cui in questa stagione ha brillato di più e lo fa andando a far visita al Barcellona. Dopo due eccezionali partite contro il ... 🔗passioneinter.com

Champions League, le pagelle di Barcellona-Inter: Dumfries imprendibile e splende quanto Yamal - L'Inter di Simone Inzaghi è uscita indenne dall'andata della semifinale di Champions in casa del Barcellona con un pirotecnico 3-3. Protagonista assoluto di serata il recuperato Dumfries (8,5), autore ... 🔗msn.com

Le pagelle di Barcellona-Inter 3-3: Dumfries con una serata da raccontare ai nipoti, Lamine Yamal talento clamoroso - CHAMPIONS LEAGUE - I voti a tutti i protagonisti di Barcellona-Inter 3-3 con le pagelle della partita valida come semifinale d'andata. Il migliore è Dumfries au ... 🔗eurosport.it