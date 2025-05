Volley un successo senza storia per la Querzoli Volley Forlì sul campo di Bellaria

successo della Querzoli Volley Forlì che al PalaBim di Bellaria Igea Marina conquista l'intero bottino (0-3) contro il fanalino di coda Dinamo Pallavolo Bellaria; gara mai in discussione come dimostrano i parziali 16-25, 13-25 e 17-25 in favore dei ragazzi di coach Gabriel Kunda. La. 🔗 Today.it - Volley, un successo senza storia per la Querzoli Volley Forlì sul campo di Bellaria Nettodellache al PalaBim diIgea Marina conquista l'intero bottino (0-3) contro il fanalino di coda Dinamo Pallavolo; gara mai in discussione come dimostrano i parziali 16-25, 13-25 e 17-25 in favore dei ragazzi di coach Gabriel Kunda. La. 🔗 Today.it

