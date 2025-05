Volley mercato maschile colpi ufficiali e rumors Superlega | Rychlicki e Romanò in partenza?

Volley mercato è in fermento, le squadre di Superlega stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione di Volley maschile. Trento perderà il suo opposto Kamil Rychlicki che andrà a giocare in Polonia e forse dovrà rinunciare anche all'altro bomber Gabi Garcia, ma si preannuncia l'arrivo di Theo Faure da Cisterna. Per il resto sono stati confermati gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Riccardo Sbertoli, il libero Gabriele Laurenzano, potrebbe arrivare il martello Tim Held da Taranto mentre il centrale Jan Kozamernik dovrebbe prendere la via del Giappone.Per Perugia non sembrano esserci grandi scossoni in arrivo con le conferme dell'opposto Wassim Ben Tara, del regista Simone Giannelli, dei martelli Yuki Ishikawa, Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, dei centrali Loser e Roberto Russo.

