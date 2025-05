Volley maschile Superlega | Civitanova reagisce a Trento la Lube vince gara-2 in tre set

Civitanova vince su Trento per 25-21, 25-21, 25-22. La Lube, sconfitta nella prima sfida della finale scudetto di Superlega, terminata per 3-0 in favore dei trentini, risponde nel palazzetto di casa. Gli uomini di Medei mettono a punto un’ottima prestazione, riuscendo ad avere la meglio su una Trento appannata. La serie, che si gioca al meglio delle cinque partite, si trova dunque ora in parità per 1-1. Le squadre torneranno in campo domenica 4 maggio per il terzo incontro, che avrà luogo a casa delle Aquile.Civitanova-Trento: IL RECAP DI gara-2IL PRIMO SETReduci della vittoria in gara-1, le Aquile si presentano a Civitanova con l’intenzione di allungare, sognando di chiudere i giochi con la terza partita. Dall’altra parte, però, c’è un avversario ostico, che più volte ha provato di saper rispondere prontamente. 🔗 super 25-21, 25-21, 25-22. La, sconfitta nella prima sfida della finale scudetto di, terminata per 3-0 in favore dei trentini, risponde nel palazzetto di casa. Gli uomini di Medei mettono a punto un’ottima prestazione, riuscendo ad avere la meglio su unaappannata. La serie, che si gioca al meglio delle cinque partite, si trova dunque ora in parità per 1-1. Le squadre torneranno in campo domenica 4 maggio per il terzo incontro, che avrà luogo a casa delle Aquile.: IL RECAP DI-2IL PRIMO SETReduci della vittoria in-1, le Aquile si presentano acon l’intenzione di allungare, sognando di chiudere i giochi con la terza partita. Dall’altra parte, però, c’è un avversario ostico, che più volte ha provato di saper rispondere prontamente. 🔗 Sportface.it

