Volley Civitanova batte Trento e firma l’1-1 nella finale play-off

finale play-off della SuperLega 2024-2025 di Volley maschile: in gara-2 Civitanova sfrutta il fattore campo e batte Trento con un secco 3-0 (25-21, 25-21, 25-22), riportando la sfida sull'1-1. Il riconoscimento come MVP dell'incontro va a Mattia Bottolo, schiacciatore classe 2000, autore di 6 ace.Nel primo set Civitanova inizia subito col break che vale il 3-0, ma Trento entra in partita e trova la parità sul 4-4. A lungo il cambio palla la fa da padrone, poi i marchigiani trovano il break che dal 10-10 li porta sul 13-10. Dal 18-16, però, Trento trova il parziale che vale il 18-20, ma da quel momento Civitanova è ingiocabile: dapprima allunga sul 22-20 e poi chiude i conti sul 25-21.nella seconda frazione l'equilibrio dura fino al 7-7, poi arriva il primo break firmato dagli ospiti.

