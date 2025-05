Voli di continuità ecco i bandi | Essenziali per aziende e turismo

bandi di gara per i Voli di continuità nelle Marche. Sono stati, infatti, pubblicati l'avviso riguardante l'imposizione degli Oneri di servizio pubblico (Osp) sulle rotte aeree Ancona-Roma Fiumicino e viceversa, Ancona-Milano Linate e viceversa e Ancona-Napoli e viceversa, e gli avvisi concernenti l'indizione dei singoli bandi di gara per l'esercizio dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte che prenderanno il via il prossimo 1 novembre."La pubblicazione degli avvisi per i Voli di continuità – sottolinea il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – rappresenta un passaggio cruciale per garantire la stabilità pluriennale di un servizio fondamentale per la nostra regione e per connettere Ancona con hub strategici come Roma, Milano e Napoli. È il risultato di un lavoro costante e sinergico tra Regione, ministero dei Trasporti ed Enac, volto a sostenere il tessuto economico e attrarre nuovi flussi turistici con Voli che rappresentano contestualmente un'opportunità per collegarci ai più grandi scali ma anche per favorire gli spostamenti di lavoro.

Aeroporto Marche, tutte le informazioni sui voli di continuità - Voli di continuità, al via i bandi di gara. Come previsto dal cronoprogramma condiviso nell’ultima conferenza dei servizi, infatti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie C di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, l’avviso riguardante l’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico (OSP) sulle rotte aeree Ancona – Roma Fiumicino e viceversa, Ancona – Milano Linate e viceversa ed Ancona – Napoli e viceversa (avviso C/2025/2600) e gli avvisi concernenti l’indizione dei singoli bandi di gara per l’esercizio dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte (avvisi ... 🔗lapresse.it

