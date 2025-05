Voli di continuità al Sanzio pubblicati gli avvisi per il bando di gara | le rotte le tariffe e le informazioni utili

Aeroporto Marche, tutte le informazioni sui voli di continuità - Voli di continuità, al via i bandi di gara. Come previsto dal cronoprogramma condiviso nell’ultima conferenza dei servizi, infatti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie C di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, l’avviso riguardante l’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico (OSP) sulle rotte aeree Ancona – Roma Fiumicino e viceversa, Ancona – Milano Linate e viceversa ed Ancona – Napoli e viceversa (avviso C/2025/2600) e gli avvisi concernenti l’indizione dei singoli bandi di gara per l’esercizio dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte (avvisi ... 🔗lapresse.it

Marche, dal 1 maggio bando su voli di continuità - Si è tenuta oggi in Regione la Conferenza dei servizi che ha stabilito i criteri del bando di gara per i voli di continuità territoriale per le Marche. Confermate le destinazioni Roma, Milano e Napoli, strategiche sia in termini di supporto al mondo economico e produttivo, di sviluppo turistico e per facilitare i collegamenti da e per le Marche anche per studenti e pendolari. Alla Conferenza ha partecipato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con i tecnici regionali, ENAC, che si occuperà del bando di gara, Ministero delle Infrastrutture e l’AD di Ancona International Airport, ... 🔗lapresse.it

