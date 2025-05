Volevano mettergli un cappio al collo la terribile verità su Papa Francesco

Papa Francesco, racconta i dettagli inediti e le confessioni più intime del pontefice, raccolte durante la stesura dell’autobiografia Life: La mia storia nella Storia. Il volume, edito da HarperCollins, sarà disponibile dal 3 maggio insieme al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello Sport. Un progetto editoriale che diventerà un film, con il primo ciak previsto per la fine del 2025.Tra episodi di quotidianità, aneddoti divertenti e momenti di profonda introspezione, emerge un ritratto umano e autentico di Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa gesuita della storia.I ricordi di guerra e il desiderio di paceL’infanzia di Bergoglio si intreccia con gli eventi della Seconda guerra mondiale, un periodo che ha lasciato segni indelebili nella memoria del futuro Papa. 🔗 Thesocialpost.it - “Volevano mettergli un cappio al collo”, la terribile verità su Papa Francesco Fabio Marchese Ragona, vaticanista e biografo di, racconta i dettagli inediti e le confessioni più intime del pontefice, raccolte durante la stesura dell’autobiografia Life: La mia storia nella Storia. Il volume, edito da HarperCollins, sarà disponibile dal 3 maggio insieme al Corriere della Sera e alla Gazzetta dello Sport. Un progetto editoriale che diventerà un film, con il primo ciak previsto per la fine del 2025.Tra episodi di quotidianità, aneddoti divertenti e momenti di profonda introspezione, emerge un ritratto umano e autentico di Jorge Mario Bergoglio, il primogesuita della storia.I ricordi di guerra e il desiderio di paceL’infanzia di Bergoglio si intreccia con gli eventi della Seconda guerra mondiale, un periodo che ha lasciato segni indelebili nella memoria del futuro. 🔗 Thesocialpost.it

