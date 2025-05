Voleva sposare noto imprenditore A processo per circonvenzione

circonvenzione di incapace. La vicenda vede un facoltoso imprenditore lecchese, patrimonio superiore ai 10milioni di euro, che dopo essere rimasto vedovo nel 2005 intende risposarsi. Nel 2018 contatta un’agenzia matrimoniale e inizia a frequentare A. W, oggi 70enne, originaria di Pola che all’epoca viveva a Como. Inizia a convivere prima a Como poi a Lecco, dove possiede una villa e numerosi appartamenti. Le attività industriali vengono passate alla figlia, ma l’imprenditore ha un ingente patrimonio e avrebbe - tra il 2019 e il 2021 - effettuato bonifici alla compagna per un ammontare superiore ai 300mila euro. C’è anche l’idea del matrimonio tra l’imprenditore e la compagna: l’annuncio appare - all’insaputa della figlia - nel 2021 - in Comune a Lecco e viene portato anche all’allora prevosto di Lecco, don Davide Milani che solleva qualche dubbio. 🔗 Ilgiorno.it - Voleva sposare noto imprenditore. A processo per circonvenzione "Questo matrimonio non s’ha da fare..": questa frase di manzoniana memoria è aleggiata ieri in un’aula del tribunale di Lecco, dove due imputati sono accusati didi incapace. La vicenda vede un facoltosolecchese, patrimonio superiore ai 10milioni di euro, che dopo essere rimasto vedovo nel 2005 intende risposarsi. Nel 2018 contatta un’agenzia matrimoniale e inizia a frequentare A. W, oggi 70enne, originaria di Pola che all’epoca viveva a Como. Inizia a convivere prima a Como poi a Lecco, dove possiede una villa e numerosi appartamenti. Le attività industriali vengono passate alla figlia, ma l’ha un ingente patrimonio e avrebbe - tra il 2019 e il 2021 - effettuato bonifici alla compagna per un ammontare superiore ai 300mila euro. C’è anche l’idea del matrimonio tra l’e la compagna: l’annuncio appare - all’insaputa della figlia - nel 2021 - in Comune a Lecco e viene portato anche all’allora prevosto di Lecco, don Davide Milani che solleva qualche dubbio. 🔗 Ilgiorno.it

