Vlahovic vede il Bologna | l’attaccante della Juve potrebbe essere convocato? Prossime 48 ore decisive ma alla Continassa filtra… Ultime

Vlahovic vede il Bologna: l’attaccante della Juve potrebbe essere convocato? Tutti gli ultimissimi aggiornamentiArrivano importanti aggiornamenti sulla possibile presenza di Dusan Vlahovic in Bologna–Juve. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo sulle condizioni del serbo sarebbe in crescita.Le Prossime 48 ore saranno decisive per capire il possibile minutagio del serbo che oggi, come riportato da , si è allenato parzialmente in gruppo. In questo momento aumentano le quotazioni per vedere il serbo nell’importante sfida di Champions League. .com 🔗 Juventusnews24.com - Vlahovic vede il Bologna: l’attaccante della Juve potrebbe essere convocato? Prossime 48 ore decisive ma alla Continassa filtra… Ultime il? Tutti gli ultimissimi aggiornamentiArrivano importanti aggiornamenti sulla possibile presenza di Dusanin. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo sulle condizioni del serbo sarebbe in crescita.Le48 ore sarannoper capire il possibile minutagio del serbo che oggi, come riportato da , si è allenato parzialmente in gruppo. In questo momento aumentano le quotazioni perre il serbo nell’importante sfida di Champions League. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Infortunio Vlahovic, il serbo recupera per Bologna Juve? L’annuncio di Tudor e cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante - di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, il serbo recupera per Bologna Juve? Ecco cosa filtra in vista della prossima sfida Mister Igor Tudor ha parlato delle condizioni di Dusan Vlahovic in vista della prossima sfida della Juve contro il Bologna. Le parole dell’allenatore a DAZN dopo la vittoria contro il Monza lasciano ancora dubbi su un possibile recupero del serbo che ha accusato un sovraccarico muscolare. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic, novità dopo la seduta odierna! L’attaccante serbo lavora ancora a parte: le ultimissime verso Bologna Juve - di Marco BaridonInfortunio Vlahovic, lavora ancora a parte: le ultimissime sul recupero del centravanti della Juventus verso il Bologna Questa mattina la Juventus si è ritrovata al JTC per proseguire la preparazione verso la sfida contro il Bologna, lo scontro Champions in programma domenica alle ore 20:45 valido per la 35esima giornata di Serie A. Come appreso da Juventusnews24.com, anche oggi Dusan Vlahovic ha svolto un lavoro differenziato. 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani più Vlahovic: ora si può. Juve, la Coppa Italia per l’orgoglio. Motta vede il Bologna dopo l’Empoli - Non cederà probabilmente all’apprensione, il tifoso bianconero, in attesa di Juve-Empoli di stasera, per i quarti di Coppa Italia: il 4-1 dello Stadium di poco più di tre settimane fa dovrebbe mettere al riparo da ansie superflue. Ma proprio in quella gara, la Signora se l’era vista brutta dopo il gol dell’ex De Sciglio e la concreta possibilità di andare 0-2, poi scongiurata e seguita dalla doppietta rivelatrice di Kolo Muani. 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vlahovic recupera per Bologna-Juventus? Le ultime sull'attaccante dalla Continassa; Juventus, infortunio Vlahovic: l'attaccante salta il Monza, sovraccarico alla coscia; Infortunio Vlahovic, lavora ancora a parte: le ultimissime; La Juve vuole 40 milioni: Vlahovic sopravvalutato, da Italiano al Bologna | ESCLUSIVO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC La Juve si è allenata questa mattina alla Continassa per cont ... 🔗juventusnews24.com

Tudor all'attacco: Vlahovic vede Bologna, Koopmeiners in salita - Igor Tudor studia l’attacco anti Bologna come fosse un album delle figurine Panini: ce l’ho (Kolo Muani), manca (Yildiz), spero di trovarlo nella bustina prima di domenica (Vlahovic). Alla Continassa ... 🔗gazzetta.it

Vlahovic ci prova: atteso in gruppo oggi, l'idea per Bologna-Juventus - Vlahovic può recuperare per Bologna-Juventus Vlahovic titolare contro il Bologna? Come sta Koopmeiners Lo scontro diretto con il Bologna si avvicina e nonostante anche nell'ultimo allenamento alla Con ... 🔗informazione.it