Vlahovic Douglas Luiz e cash non bastano | che mazzata per la Juventus

Juventus è attesa da due partite fondamentali per la corsa a un posto nella prossima Champions League: domenica la trasferta di Bologna, mentre la settimana successiva lo scontro dell’Olimpico contro la Lazio.Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.itGare crocevia per la stagione fin qui deludente della ‘Vecchia Signora’ e con Igor Tudor a giocarsi la riconferma in panchina dopo l’esonero di Thiago Motta. I bianconeri dopo l’ultima giornata di campionato sono tornati al quarto posto e puntano a conservare il piazzamento Champions anche a fine torneo. L’accesso nella competizione europea diventa vitale per il progetto sportivo e per evitare un ridimensionamento, considerando che avrebbe un peso specifico anche sulle strategie di mercato e il rafforzamento della rosa attualmente a disposizione di Tudor. 🔗 Calciomercato.it - Vlahovic, Douglas Luiz e cash non bastano: che mazzata per la Juventus Potrebbe sfumare un sogno di mercato per la Juve in vista della prossima estate: la super offerta non bastaLaè attesa da due partite fondamentali per la corsa a un posto nella prossima Champions League: domenica la trasferta di Bologna, mentre la settimana successiva lo scontro dell’Olimpico contro la Lazio.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itGare crocevia per la stagione fin qui deludente della ‘Vecchia Signora’ e con Igor Tudor a giocarsi la riconferma in panchina dopo l’esonero di Thiago Motta. I bianconeri dopo l’ultima giornata di campionato sono tornati al quarto posto e puntano a conservare il piazzamento Champions anche a fine torneo. L’accesso nella competizione europea diventa vitale per il progetto sportivo e per evitare un ridimensionamento, considerando che avrebbe un peso specifico anche sulle strategie di mercato e il rafforzamento della rosa attualmente a disposizione di Tudor. 🔗 Calciomercato.it

