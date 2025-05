Internews24.com - Viviano critico: «Ma il Barcellona come c***o difende? Se ci fosse stato Donnarumma in porta per l’Inter, sarebbe finita…»

: «Ma il? Se ciinperfinita.» Le parole dell’ex portiereEmiliano, ex portiere, ha commentato ai microfoni di TV Play la sfida terminata con un emozionante 3-3 trae Inter, andata in scena ieri.LE PAROLE- «Se ciinperfinita 3-1 per i nerazzurri. Era una battuta dai, anche se sul terzo gol se ne può parlare. Suldico: madifendono? Se ciro stati Thuram e Lautaro Martinez nel pieno della loro forma, la partitapotuta finire 6-6.riescono a trovare un riferimento? Loro a parte risalire forte e stringersi, non prendono mai né la marcatura, né la posizione. E’ tutto legato al fatto che loro vogliono tenere la palla per l’80% e quindi se ne fregassero del resto Internews24. 🔗 Internews24.com