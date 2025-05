Vittorio Lodini Senonaltro e Aibat | maxi donazione Un nuovo ecografo da 80mila euro al Franchini

ecografo da 80mila euro controllato dall’intelligenza artificiale è stato donato al reparto di Radiologia dell’ospedale Franchini dalle associazioni di volontariato Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia con il suo gruppo Senonaltro, e Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei (Aibat). Le due odv hanno raccolto il denaro presso aziende private e in numerose iniziative pubbliche. L’apparecchiatura agevola le misurazioni e l’analisi delle lesioni in modo più rapido e preciso. Consente così di individuare micro-calcificazioni e piccole lesioni spesso difficili da rilevare. La primaria Lucia Spaggiari e il senologo Vladimiro Ginocchi ne hanno messo in evidenza "l’importanza per l’esecuzione di esami e di manovre interventistiche come agoaspirati e biopsie per la diagnosi della patologia mammaria, la prevenzione e i controlli" oltre che esami ad altre parti anatomiche, come l’addome e l’apparato muscolo-scheletrico. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Lodini, Senonaltro e Aibat: maxi donazione. Un nuovo ecografo da 80mila euro al Franchini Undacontrollato dall’intelligenza artificiale è stato donato al reparto di Radiologia dell’ospedaledalle associazioni di volontariatoper la Ricerca in Chirurgia con il suo gruppo, e Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei (). Le due odv hanno raccolto il denaro presso aziende private e in numerose iniziative pubbliche. L’apparecchiatura agevola le misurazioni e l’analisi delle lesioni in modo più rapido e preciso. Consente così di individuare micro-calcificazioni e piccole lesioni spesso difficili da rilevare. La primaria Lucia Spaggiari e il senologo Vladimiro Ginocchi ne hanno messo in evidenza "l’importanza per l’esecuzione di esami e di manovre interventistiche come agoaspirati e biopsie per la diagnosi della patologia mammaria, la prevenzione e i controlli" oltre che esami ad altre parti anatomiche, come l’addome e l’apparato muscolo-scheletrico. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Ricovero Vittorio Sgarbi: L’Amara Verità Della Figlia! - Evelina Sgarbi racconta i motivi dietro quello che è successo a Vittorio Sgarbi, suo padre. Ecco che cosa è accaduto! Nel salotto pomeridiano di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, è stata ospite Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’occasione era un approfondimento sui figli d’arte, ma l’intervista si è trasformata in un momento intimo e toccante. Vittorio, attualmente ricoverato per una forma di depressione, continua a far preoccupare i suoi cari. 🔗gossipnews.tv

L’Intelligenza Milanesiana. Petali blu con due Nobel. Elisabetta chiama Vittorio - "Intelligenza". E una rosa che si tinge delle sfumature del blu, a trasmettere serenità e speranza al mondo. Sono il filo conduttore e il simbolo della ventiseiesima edizione de “La Milanesiana”, la rassegna culturale e itinerante lungo l’Italia ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi che si svolgerà dal 22 maggio al 28 luglio. "Una parola dal significato amplissimo… Per un riflesso condizionato siamo oramai portati subito a tradurla in Intelligenza Artificiale. 🔗quotidiano.net

Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: giovane in ospedale - Movida ancora una volta sotto i riflettori ad Aversa. Sabato sera, intorno alle 21.30, piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in teatro di una violenta rissa tra due gruppi di stranieri. A rimanere ferito un ragazzo maggiorenne, di origini egiziane, colpito al volto con un oggetto appuntito. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale “Moscati” per […] L'articolo Aversa, rissa tra stranieri in piazza Vittorio Emanuele III: giovane in ospedale sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Associazioni Vittorio Lodini e AIBAT donano ecografo di ultima generazione alla radiologia di Montecchio; Reggio. “Una bambola dal grande cuore” dona 30mila euro all’Asl; “Una bambola dal grande cuore” contro il tumore al seno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online