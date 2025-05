Virtus saluta Justin Holiday e pianifica il futuro con Ronci e Ivanovic

Justin. La Virtus si congeda da Holiday con un comunicato (previsto): la palla, ora, in attesa del match di domenica, torna nelle mani di Paolo Ronci.Il direttore generale bianconero, che non ha mai perso di vista il mercato, valuta, di intesa con lo staff tecnico, la possibilità di fare un nuovo innesto.Innesto, qualora la Virtus riuscisse a ottenere il tutto in tempi relativamente brevi, che avrà caratteristiche differenti da quelle di Holiday. Justin, al di là del rendimento ondivago (cresciuto nelle ultime uscite), era stato ingaggiato come alter ego dell’infortunato Clyburn. L’impressione è che Ivanovic, nelle sue strategie, abbia in mente una staffetta tra Will e capitan Belinelli e che, magari, cerchi qualcuno in regia che possa dare una mano anche nella posizione di guardia, garantendo punti. 🔗 Sport.quotidiano.net - Virtus saluta Justin Holiday e pianifica il futuro con Ronci e Ivanovic Bye bye. Lasi congeda dacon un comunicato (previsto): la palla, ora, in attesa del match di domenica, torna nelle mani di Paolo.Il direttore generale bianconero, che non ha mai perso di vista il mercato, valuta, di intesa con lo staff tecnico, la possibilità di fare un nuovo innesto.Innesto, qualora lariuscisse a ottenere il tutto in tempi relativamente brevi, che avrà caratteristiche differenti da quelle di, al di là del rendimento ondivago (cresciuto nelle ultime uscite), era stato ingaggiato come alter ego dell’infortunato Clyburn. L’impressione è che, nelle sue strategie, abbia in mente una staffetta tra Will e capitan Belinelli e che, magari, cerchi qualcuno in regia che possa dare una mano anche nella posizione di guardia, garantendo punti. 🔗 Sport.quotidiano.net

Virtus: Holiday e Zizic gli osservati speciali. Test con Forlì per preparare la volata finale - Si torna in campo venerdì prossimo, con l’Olympiacos. Poi, domenica 2 marzo, alla Segafredo Arena, la madre di tutte le partite. Quella con l’Olimpia Milano con un ricordo, fresco, da cancellare e riscattare al più presto. Oggi, intanto, alla palestra Porelli, arriva Forlì, formazione di A2 che non nasconde le ambizioni di salire di categoria. Scrimmage (a porte rigorosamente chiuse) per dar modo a chi è rimasto, all’Arcoveggio, di allenarsi provando anche qualcosa in chiave partita. 🔗sport.quotidiano.net

La Virtus ora va di fretta. Morgan e Holiday ci sono - Attenti a quei due. Torna in palestra, la Virtus e comincia il periodo più importante dell’anno. O comunque quello che serve per dare un senso alla stagione. Persa la finale di Supercoppa, fuori dall’Eurolega (anche se il campionato non è finito), la Virtus raccoglie i cocci dopo il pesante ko di Coppa Italia. La sconfitta ci poteva stare, visto il valore di Milano. L’arrendevolezza manifestata dal secondo quarto in poi, invece no. 🔗sport.quotidiano.net

Virtus Bologna, presentato Holiday: “Approccio, energia e gioco di squadra” - Bologna, 10 febbraio 2025 - Tre mesi per convincere la Virtus e il generale il basket europeo che ha ancora tanto da dare. Dopo l’allenamento di ieri, il neo acquisto bianconero Justin Holiday è stato presentato alla stampa, alla palestra Porelli. Già in campo con Partizan e Paris in Eurolega, Holiday è stato tra i protagonisti della vittoria di ieri a Casale Monferrato con Tortona. Il 35enne nativo di Mission Hills è arrivato alla corte di Dusko Ivanovic a sostituire l’infortunato Will Clyburn. 🔗sport.quotidiano.net

