Violenza sessuale su turista patteggiano ex allievi agenti

turista tedesca di 19 anni, all'epoca dei fatti in vacanza a Rimini in un ostello di Marebello. Per quella vicenda vennero indagati due giovani siciliani, che nell'agosto del 2018 - quando si era consumato l'episodio - avevano rispettivamente 21 e 23 anni. Entrambi, all'epoca, erano due studenti della Scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia e si trovavano in Riviera per un weekend di vacanza. A distanza di sette anni, la vicenda processuale si è chiusa davanti al gup Raffaella Ceccarelli. Entrambi gli ex allievi poliziotti, difesi rispettivamente dagli avvocati Moreno Maresi di Rimini e Stefano Forzani di Brescia, hanno patteggiato 2 anni con la sospensione della pena. Hanno inoltre pagato un risarcimento complessivo alla parte civile di oltre 10mila euro.

