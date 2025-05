Violenza sessuale lesioni e furto | doppia condanna a 9 anni

condannato a nove anni di carcere due uomini entrambi residenti a Pescia. Il pubblico ministero Claudio Curreli, che ha diretto le indagini della Compagnia dei carabinieri di Montecatini, aveva chiesto 10 anni. I fatti risalgono al primo dicembre dello scorso anno, quando i due imputati, uno al momento si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico e l’altro in carcere in custodia cautelare a Prato, vennero ricevuti in casa da una prostituta. I due uomini, all’improvviso, la costrinsero a subire atti sessuali e la picchiarono. 🔗 Lanazione.it - Violenza sessuale, lesioni e furto: doppia condanna a 9 anni Montecatini Terme (Pistoia), 1 maggio 2025 – L’hanno violentata, picchiata e, non contenti delle violenze commesse, le hanno pure rubato due cellulari. Il giudice per l’udienza preliminare Patrizia Martucci, al termine del procedimento per rito abbreviato, hato a novedi carcere due uomini entrambi residenti a Pescia. Il pubblico ministero Claudio Curreli, che ha diretto le indagini della Compagnia dei carabinieri di Montecatini, aveva chiesto 10. I fatti risalgono al primo dicembre dello scorso anno, quando i due imputati, uno al momento si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico e l’altro in carcere in custodia cautelare a Prato, vennero ricevuti in casa da una prostituta. I due uomini, all’improvviso, la costrinsero a subire atti sessuali e la picchiarono. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Assolto dalla violenza sessuale, non dalle lesioni alla moglie: 10 mesi - Ha ricevuto una condanna a 10 mesi perché ritenuto responsabile del solo reato di lesioni alla moglie; è stato invece assolto dalle accuse di violenza sessuale e sequestro di persona. È il verdetto emesso ieri per un 40enne tunisino dal collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri. Una decisione che ha accolto in pieno la richiesta avanzata dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos, che aveva ritenuto non provate le due accuse più gravi inizialmente formulate verso l’imputato, assistito dall’avvocato Federico De Belvis. 🔗ilrestodelcarlino.it

Condannato per lesioni personali e violenza sessuale, viene portato in carcere - La polizia di Stato di Verona, nella giornata di mercoledì, ha tratto in arresto un cittadino dominicano di 42 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pavia. Il provvedimento, disposto il giorno stesso, è stato... 🔗veronasera.it

Trento, donna violentata e accoltellata in casa da tunisino di 30 anni, arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, lesioni aggravate e rapina - Un tunisino 30enne è stato arrestato dopo essere entrato a casa di una donna, averla violentata e accoltellata. I carabinieri gli hanno trovato addosso oggetti rubati alla vittima Una donna è stata violentata e accoltellata a Trento da un tunisino di 30 anni che si è introdotto nella sua abit 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Violenza sessuale, lesioni e furto: doppia condanna a 9 anni; MESSINA, AGGREDISCE L’EX COMPAGNA, VESSANDOLA E COSTRINGENDOLA AD UNA CONVIVENZA FORZATA, DURANTE LA QUALE ABUSA DI LEI. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA 27ENNE PER STALKING, VIOLENZA SESSUALE, LESIONI E FU; Violenza sessuale su un’anziana a Genova, arrestato in Albania il latitante dopo anni di fuga; Violentò donna di 75 anni incontrata sul bus, arrestato 23enne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Furto e violenza sessuale su una 22enne, arrestato 20enne - I Carabinieri della Stazione di Piazza Marina, dopo una tempestiva attività di indagine, hanno arrestato un 20enne tunisino, già noto ... 🔗98zero.com

Palpeggia una ragazza in birreria, poi sferra un pugno alla sorella: denunciato - L'accusa è di violenza sessuale e lesioni. Il fatto è successo la scorsa settimana nella birreria Spiller, sulle rive ... 🔗triesteprima.it

Violenza sessuale su un’anziana a Genova, arrestato in Albania il latitante dopo anni di fuga - Bloccato in Albania un 23enne ricercato da anni: deve scontare sei anni di carcere per violenza, lesioni e furto ... 🔗telenord.it