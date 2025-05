Violento scontro all’incrocio una ragazzina in ospedale per un trauma facciale

all'incrocio tra le due auto è stato alquanto Violento e le conseguenze sarebbero potute essere anche maggiori per gli occupanti dei veicoli coinvolti. Alla fine il bilancio dell'incidente avvenuto a Lecce, poco dopo le 16,30 in via colonnello Costadura, all'incrocio con via IV.

