Violenta rissa in zona Garibaldi intervengono polizia e carabinieri | due feriti e danni alle auto in sosta fermate due persone

persone ferite - le stesse poi fermate dalle forze dell'ordine -, oltre a diverse auto e scooter danneggiati, il bilancio della furibonda rissa scoppiata nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 aprile, tra via del Pettine e piazza Garibaldi. Scene di inaudita violenza riprese. 🔗 Livornotoday.it - Violenta rissa in zona Garibaldi, intervengono polizia e carabinieri: due feriti e danni alle auto in sosta, fermate due persone È di almeno dueferite - le stesse poiforze dell'ordine -, oltre a diversee scooter danneggiati, il bilancio della furibondascoppiata nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 aprile, tra via del Pettine e piazza. Scene di inaudita violenza riprese. 🔗 Livornotoday.it

Violenta rissa all'esterno di un ristorante in zona stazione: c'è un ferito - Una violenta rissa si è verificata all'esterno di un ristorante etnico a pochi passi dalla Stazione centrale. Non è chiaro quante persone siano state coinvolte nella zuffa, ma i testimoni raccontano che sono volate sedie e tavolini. Negli scontri è rimasto ferito un uomo. Dopo l'ennesima rissa... 🔗napolitoday.it

Reggio Emilia, ennesima violenta rissa in zona stazione - Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – Ennesima violenta rissa in piazzale Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia. Ieri sera un nuovo allarme, quando un gruppo di persone – descritti come di origine straniera – ha iniziato a litigare. Dalle parole si è ben presto arrivati alla violenza. E qualche testimone ha dichiarato di aver visto pure spuntare delle armi da taglio, come dei coltelli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Roma, violenta rissa si scatena davanti al Colosseo: ferito un 17enne, non è in pericolo di vita - Ennesimo episodio di violenza tra ragazzi. A Roma, davanti al Colosseo, sarebbe scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto 30 persone. Sul posto interviene la polizia che trova un 17enne gravemente ferito. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita L'articolo Roma, violenta rissa si scatena davanti al Colosseo: ferito un 17enne, non è in pericolo di vita proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Napoli, rissa in piazza Garibaldi all'esterno di un ristorante - Ennesimo episodio di violenza la scorsa notte a piazza Garibaldi quando due uomini di origine nordafricana hanno scatenato una rissa fuori all’ingresso di un ristorante. Come si evince ... 🔗msn.com

Ancora violenza in piazza Garibaldi, ma arrivano i carabinieri: fermati in quattro - TRIESTE - Quattro soggetti stranieri sono stati portati nella caserma dei carabinieri di via Hermet dopo essersi resi protagonisti di una violenta rissa avvenuta, nel pomeriggio di oggi 3 aprile, ... 🔗triesteprima.it

Giugliano, freno alla movida violenta: tre zone rosse nel centro - Stretta sulla movida violenta a Giugliano. Tre aree tra centro storico e dintorni diventano zona rossa. È questa la misura decisa ieri nel corso del Comitato per l’Ordine e la ... 🔗ilmattino.it