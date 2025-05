Violati due articoli patteggiano e scatta la squalifica | saltano Inter-Verona

saltano Inter-VeronaColpo di scena in questo sorprendente finale di campionato. Infatti, scatta una squalifica che potrebbe complicare i piani di rimonta dei nerazzurri. Dopo i problemi di Lautaro Martinez riscontrati in Champions League, arriva la duplice squalifica per Inzaghi e Calhanoglu.In merito al filone sui rapporti tra club e tifoseria, l'allenatore e il turco hanno patteggiato con la procura federale sportiva e dovranno scontare subito un turno di squalifica: salteranno la prossima gara contro il Verona, in programma sabato 3 maggio alle ore 20:45.Inzaghi e Calhanoglu squalificati per Inter-Verona: cos'è successoInzaghi e Calhanoglu hanno violato due articoli del codice della giustizia sportiva, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:Hakan Calhanoglu salterà Inter-Verona (LaPresse) SpazioNapoli"l'articolo 4, che parla espressamente di lealtà probità e correttezza e l'articolo 25 comma 10, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società"I tesserati dell'Inter sono stati a colloquio con il procuratore federale Giuseppe Chiné con il quale hanno trovato un accordo per evitare il processo.

Inchiesta Curve, due tesserati dell'Inter patteggiano: scatta subito la squalifica - Arriva la decisione della Procura della FIGC a seguito del patteggiamento dei due nerazzurri, multa e squalifica per loro. L'inchiesta "Doppia Curva" della Procura della Repubblica di Milano di qualche mese fa aveva portato all'azzeramento dei vertici delle curve di Inter e Milan. La Procura della Figc, tuttavia, ha continuato a lavorare sul caso per valutare eventuali ripercussioni in ambito di giustizia sportiva.

Caso Curve, ecco le prime sentenze: due interisti patteggiano una giornata di squalifica - Caso Curve, ecco le prime sentenze: due tesserati dell'Inter patteggiano una giornata di squalifica da scontare con il Verona: ecco chi sono Il caso curve, che ha indagato sui rapporti illeciti tra ultras e club di Milano ha portato alle prime sanzioni sul fronte sportivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi e Hakan […]

