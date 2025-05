Vincenzo Schettini il professore-influencer sul palco del Concertone del Primo Maggio | La conoscenza è figlia dell’esperienza

Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, tra i protagonisti della conduzione accanto a Ermal Meta, Noemi e BigMama, salirà anche Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato una vera e propria star dei social.

Vincenzo Schettini, chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma - (Adnkronos) – Vincenzo Schettini sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il professore di Fisica sarà al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione dello show. Ecco chi è il docente influencer, star dei […] 🔗periodicodaily.com

Vincenzo Schettini: “Giovani, gustatevi la noia senza smartphone. Siate isolanti ma non isolati” - Vincenzo Schettini, docente e divulgatore scientifico, a margine di un evento a Battipaglia, ha rilasciato un'intervista a SUDTV, soffermandosi sul tema della resilienza dei giovani nell'era digitale. L'articolo Vincenzo Schettini: “Giovani, gustatevi la noia senza smartphone. Siate isolanti ma non isolati” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Vincenzo Schettini alla ChorusLife Arena con “La fisica che ci piace” - Bergamo. Domenica 23 marzo 2025 alle 17 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “La fisica che ci piace – La lezione show”, con Vincenzo Schettini. Il professore di fisica più amato del web, torna nei teatri di tutta Italia con “La fisica che ci piace – La lezione show”, lo spettacolo di grande successo che nella scorsa stagione ha conquistato il pubblico trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente che ha incantato oltre 28. 🔗bergamonews.it

Schettini sul palco del Concertone del 1° Maggio ai big della canzone: “Preparatevi, perchè vi interrogo” - Vincenzo Schettini, professore di fisica, riconosciuta “star” dei social per chiara fama, sarà presente come protagonista al Concertone del 1° Maggio a Roma. Lo vedremo insomma sul palco accanto ai bi ... 🔗tecnicadellascuola.it