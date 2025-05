Vincenzo Schettini chi è il prof star del web sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma

Vincenzo Schettini sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il professore di Fisica sarà al fianco di Ermal Meta, Noemi e BigMama alla conduzione dello show. Ecco chi è il docente influencer, star dei social.

Il prof. Vincenzo Schettini a Mattinata per la terza edizione di 'Orchidays' - A Mattinata, in occasione della terza edizione di ‘Orchidays – Nel fiore di Mattinata’, il festival internazionale dedicato alle orchidee spontanee del Gargano che si terrà dal 24 al 27 aprile, sabato 26 aprile arriva il prof. Vincenzo Schattini. Vincenzo Schettini. Pugliese classe 1977, si... 🔗foggiatoday.it

Vincenzo Schettini, prof de «La Fisica che Ci Piace» fa coming out: «Sì sono gay, e adesso? Nessuno di noi è sbagliato» – Il video - «Io mi sono giudicato tanto, io mi sono proprio detto: Sei sbagliato. Tu sei nato in maniera sbagliata». Ha rivolto a sé stesso parole dure in passato il professor Vincenzo Schettini, noto a molti come il quello con il ciuffo dietro agli esperimenti e le spiegazione del canale La Fisica che Ci Piace. Ma da tempo non ha più intenzione di farlo, e oggi sulla propria pagina Instagram da 3 milioni di follower pubblica un video in cui fa coming out, annunciando pubblicamente: «Sì, sono gay. 🔗open.online

Cosa dire ad uno studente che ti confida: “Prof, mi sento fragile”. Cosa ha risposto Vincenzo Schettini - In un breve video pubblicato su YouTube, Vincenzo Schettini – docente noto anche per il progetto La fisica che ci piace – ha condiviso una riflessione rivolta a un giovane studente che gli aveva confidato di sentirsi fragile. Un motivo che ha permesso al Prof più amato del web di soffermarsi su alcuni aspetti fondamentali dell’esperienza adolescenziale, collegandoli a una visione più ampia della condizione umana. 🔗orizzontescuola.it

I gruppi WhatsApp dei genitori? Schettini: “Un caos dannoso, mettono in dubbio il lavoro dei prof, accusano i ragazzi e litigano tra loro” - Attraverso il proprio profilo Instagram, il docente e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, noto per il progetto La fisica che ci piace, ha condiviso una riflessione critica sull’uso sempre più ... 🔗orizzontescuola.it

Schettini: “Sul palco sarò conduttore liquido, felice di vedere lo spazio pieno di giovani” - Vincenzo Schettini, 48 anni da Como, è per tutti «il prof». Sarà lui a condurre il concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni ... 🔗roma.repubblica.it