Vincenzo De Luca scatena il caos totale in Campania

Campania of course, dove dopo le strattonate all'ex del governatore Vincenzo De Luca, il centrosinistra è ormai una bolla pronta all'esplosione.Nei comuni il caos è totale e chissà se tutto questo avrà un qualche effetto nelle battaglia per le regionali: se in molti territori non ci sarà alleanza tra Pd e Cinque stelle – in alcuni grandi amministrazioni nemmeno si presentano – come faranno a sostenere lealmente lo stesso candidato pentastellato (questo pare il destino) alla presidenza della regione? La tensione è tanta e Gaetano Manfredi, un tempo rettore e oggi sindaco del capoluogo, tenta di spegnere gli incendi.

Dalla Consulta il no al terzo mandato per Vincenzo De Luca - Al termine dell’ampia discussione di stamane la Consulta aveva concluso l’udienza con la formula di rito: “Sarà deciso”, ma già costituzionalisti e osservatori politici ipotizzavano – la decisione della Corte Costituzionale era attesa nel pomeriggio – un probabile accoglimento del ricorso governativo che bloccherebbe il terzo mandato del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Fonti […] The post Dalla Consulta il no al terzo mandato per Vincenzo De Luca appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Vincenzo De Luca convoca i suoi: «Restiamo concentrati» - «Rimarremo concentrati per difendere quello che abbiamo realizzato non grazie alla politica politicante ma nonostante i politicanti», dice Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta... 🔗ilmattino.it

Terzo mandato, l’avvocato dello Stato contro Vincenzo De Luca: «No a prolungati esercizi di potere» - Si è aperta oggi, 9 aprile, in tarda mattinata, l’udienza davanti alla Corte costituzionale che deciderà sulla legittimità della legge regionale campana che permetterebbe, se confermata, a Vincenzo De Luca di candidarsi ad un terzo mandato da presidente di Regione. Il governo ha fatto ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzioni sostenendo invece che la legge campana esula dalle competenze regionali e che anche De Luca debba attenersi al vincolo stabilito per legge, di due mandati. 🔗open.online

Consulta, no al terzo mandato in Campania: la replica di Vincenzo De Luca - Una decisione che apre un nuovo fronte tra autonomie locali e organi centrali, e che scatena la dura reazione del governatore. La Consulta ferma il terzo mandato di Vincenzo De Luca in Campania La ... 🔗notizie.it

Vincenzo de luca sul futuro politico della campania e la candidatura alla regione - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, commenta il divieto della Corte costituzionale per un terzo mandato consecutivo e valuta la candidatura come capolista alle prossime elezioni re ... 🔗gaeta.it

Vincenzo De Luca fuori dalla Regione: si fa largo l’ipotesi di un ritorno a Salerno | VIDEO - La netta pronuncia della Consulta sul terzo mandato ha innescato una fase di intensa riflessione per il governatore Vincenzo De Luca, la cui strategia di continuità alla guida della Regione ... 🔗infocilento.it