Vimercate (Monza e Brianza) – Dall’Omni, al cimitero, all’isola pedonale: Vimercate disegna la nuova greenway che collegherà punti di riferimento in città e chiede i fondi al Pirellone: 710mila euro per realizzare il sogno della nuova ciclopedonale, mezzo milione dei quali (si spera) in arrivo dal bando regionale sulla rigenerazione sostenibile. La Giunta ha licenziato il progetto che parteciperà al bando “Strade verdi”, 10 milioni di appannaggio totale, aperto fino al 31 maggio. L’intervento prevede il restyling dell’ingresso del camposanto con ampliamento della zona verde e la costruzione di un nuovo parcheggio con una cinquantina di posti.“Il progetto è un importante passo avanti verso una Vimercate più sostenibile e vivibile - spiega il sindaco Francesco Cereda -. Il piano dimostra il nostro impegno concreto per migliorare la qualità della vita di tutti e l’attenzione verso l’utenza scolastica, la ciclabilità e per tutti i visitatori del cimitero. 🔗 Ilgiorno.it - Vimercate sempre più verde, una greenway per unire la città: svelato l’ambizioso progetto del percorso ciclopedonale (Monza e Brianza) – Dall’Omni, al cimitero, all’isola pedonale:disegna la nuovache collegherà punti di riferimento ine chiede i fondi al Pirellone: 710mila euro per realizzare il sogno della nuova, mezzo milione dei quali (si spera) in arrivo dal bando regionale sulla rigenerazione sostenibile. La Giunta ha licenziato ilche parteciperà al bando “Strade verdi”, 10 milioni di appannaggio totale, aperto fino al 31 maggio. L’intervento prevede il restyling dell’ingresso del camposanto con ampliamento della zonae la costruzione di un nuovo parcheggio con una cinquantina di posti.“Ilè un importante passo avanti verso unapiù sostenibile e vivibile - spiega il sindaco Francesco Cereda -. Il piano dimostra il nostro impegno concreto per migliorare la qualità della vita di tutti e l’attenzione verso l’utenza scolastica, la ciclabilità e per tutti i visitatori del cimitero. 🔗 Ilgiorno.it

