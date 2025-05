Vigili del fuoco trovati morti in montagna chi erano Emanuele e Nico

Vigili del fuoco, Emanuele Capone e Nico Civitella, entrambi di 42 anni, sono stati trovati senza vita sulla Maiella, in provincia di Chieti. I due erano dispersi insieme ad altri due colleghi dalla serata di mercoledì 30 aprile, quando si erano recati in escursione in località Balzolo di Pennapiedimonte durante una giornata di riposo. Il recupero dei loro corpi è stato effettuato grazie alle operazioni delle squadre del Soccorso Alpino, che li hanno rinvenuti poche ore fa.I dettagli del ritrovamento e del soccorsoL'allarme era scattato per il recupero dei quattro Vigili del fuoco, tutti appartenenti al Comando di Chieti. Due dei membri, Giulio De Panfilis (32 anni) e Gabriele Buzzelli (48), sono stati trovati vivi: uno in buone condizioni e l'altro ferito, ma non in pericolo di vita.

