Vigili del fuoco scomparsi durante un' escursione Ricerche sono in corso | cosa sappiamo

sono ore di grande preoccupazione 🔗 Ilgiornale.it - Vigili del fuoco scomparsi durante un'escursione. Ricerche sono in corso: cosa sappiamo L'allarme nella serata di ieri: pare che i due dispersi siano scivolati in una zona impervia.ore di grande preoccupazione 🔗 Ilgiornale.it

Colto da un malore durante una fuga di gas: soccorso dai vigili dei fuoco - Doppio intervento dei vigili del fuoco nella giornata di venerdì 4 aprile. Il comando di Pordenone è stato allertato intorno alla 13.15 a Fiume Veneto per una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione nei pressi di un'abitazione. Dopodiché si sono occupati di soccorrere una persona che ha... 🔗pordenonetoday.it

Si infortuna durante un’escursione sui monti pisani: soccorso dai vigili del fuoco - SAN GIULIANO TERME – Si infortuna durante un’escursione, soccorso e salvato dal vigili del fuoco. L’intervento è avvenuto nella frazione di Agnano nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Un uomo di 62 anni si è infortunato durante l’escursione sui monti pisani. Impossibilitato a muoversi e fare rientro ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno così raggiunto l’infortunato e dopo averlo immobilizzato su apposita barella lo hanno portato in zona sicura per essere verricellato all’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco. 🔗corrieretoscano.it

Esplosione di bombole GPL durante incendio a Cava de’ Tirreni: feriti due vigili del fuoco - Momenti di paura nella serata di ieri in via Bernardo Quaranta, a Cava de’ Tirreni, dove un incendio divampato in un appartamento ha provocato l’esplosione di due bombole di GPL, ferendo due vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Esplosione di bombole GPL durante incendio a Cava de’ Tirreni: feriti due vigili del fuoco […] L'articolo Esplosione di bombole GPL durante incendio a Cava de’ Tirreni: feriti due vigili del fuoco sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Vigili del fuoco scomparsi durante un'escursione. Ricerche sono in corso: cosa sappiamo - L'allarme nella serata di ieri: pare che i due dispersi siano scivolati in una zona impervia. Sono ore di grande preoccupazione ... 🔗msn.com

Vigili del Fuoco dispersi sulla Maiella - In corso le ricerche di due vigili del fuoco dispersi a Balzolo, comune di Pennapiedimonte. Stavano effettuando un'escursione fuori dal servizio, con altri due colleghi, già salvati. 🔗rainews.it

Due vigili del fuoco dispersi durante escursione in Abruzzo: caduti in una forra, in corso le ricerche - In corso a Pennapiedimonte (Chieti) le ricerche di due Vigili del Fuoco del comando di Chieti dispersi da ieri sera ... 🔗fanpage.it