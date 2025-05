Vigili del fuoco morti in Abruzzo | Casellati Una notizia che spezza il cuore

Vigili del fuoco in servizio nei boschi di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, è una notizia che spezza il cuore. Proprio nel giorno simbolo del lavoro, questa tragedia ci ricorda, con durezza, i rischi e i sacrifici affrontati ogni giorno da chi opera al servizio della collettività. Alle famiglie delle vittime, ai colleghi e a tutto il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esprimo il mio più profondo cordoglio e una sincera gratitudine per l’impegno e il coraggio che dimostrano ogni giorno”.E’ quanto dichiara il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati (foto).L'articolo Vigili del fuoco morti in Abruzzo: Casellati, “Una notizia che spezza il cuore” L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it - Vigili del fuoco morti in Abruzzo: Casellati, “Una notizia che spezza il cuore” ROMA – “La scomparsa di duedelin servizio nei boschi di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, è unacheil. Proprio nel giorno simbolo del lavoro, questa tragedia ci ricorda, con durezza, i rischi e i sacrifici affrontati ogni giorno da chi opera al servizio della collettività. Alle famiglie delle vittime, ai colleghi e a tutto il Corpo nazionale deidelesprimo il mio più profondo cordoglio e una sincera gratitudine per l’impegno e il coraggio che dimostrano ogni giorno”.E’ quanto dichiara il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti(foto).L'articolodelin, “Unacheil” L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it

Su altri siti se ne discute

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo - AGI - Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due vigili, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti. I vigili si trovavano insieme ad altri due colleghi che sono stati rintracciati, uno è risultato indenne e l'altro è stato trasportato all'ospedale di Chieti ma non è in pericolo di vita. 🔗agi.it

Abruzzo, vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due su quattro ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante... 🔗ilmessaggero.it

Chieti: morti i 2 vigili del fuoco dispersi sulle montagne dell’Abruzzo - Sono stati individuati dal Soccorso alpino senza vita i corpi dei due vigili del fuoco dispersi da mercoledì sera in Abruzzo, in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due, entrambi 43enni e in servizio al comando dei vigili del fuoco di Chieti. Erano impegnati in un’escursione con altri due colleghi liberi dal servizio. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vigili del fuoco morti: il recupero dei corpi sospeso per la piena del fiume Avello; Trovati senza vita i vigili del fuoco dispersi a Pennapiedimonte; Tragedia in Abruzzo: muoiono due Vigili del Fuoco, il cordoglio del Conapo.; Morti due vigili del fuoco in Abruzzo, i primi soccorsi nel Parco della Maiella. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vigili del Fuoco trovati morti in Abruzzo, le vittime sono Emanuele Capone e Nico Civitella: disposta autopsia - Sono Emanuele Capone e Nico Civitella i Vigili del fuoco trovati morti sulla Maiella. I due uomini, di 42 anni, erano dispersi insieme ad altri due colleghi dalla serata di mercoledì 30 aprile in loca ... 🔗fanpage.it

Vigili del fuoco morti in Abruzzo: Casellati, “Una notizia che spezza il cuore” - ROMA - "La scomparsa di due vigili del fuoco in servizio nei boschi di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, è una notizia che spezza il cuore. Proprio ... 🔗lopinionista.it

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo - AGI - Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Son ... 🔗msn.com