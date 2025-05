Vigili del fuoco morti | Bagnai Lega Sinceramente addolorato

ROMA – "Con sincero dolore apprendo la notizia del ritrovamento del corpo senza vita dei due Vigili del fuoco che si erano dispersi ieri sera in una forra nelle vicinanze di Pennapiedimonte. Tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con l'impegno profuso, hanno consentito di trarre in salvo gli altri due dispersi".Così il vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Alberto Bagnai (foto), ha commentato la notizia del ritrovamento senza vita dei corpi dei due Vigili del fuoco in Abruzzo.

Vigili del fuoco morti per una rara malattia ad Arezzo. I familiari: “Ora si faccia un’indagine” - Arezzo, 5 marzo 2025 – Chiarezza sul caso dei tre vigili del fuoco morti a causa di una rara forma di tumore al cervello. E’ quanto chiedono i familiari di Mario Marraghini, Maurizio Ponti e Antonio Ralli, tutti deceduti nell’arco di un anno e due mesi dopo essere andati in pensione. Hanno lavorato fianco a fianco per anni nella caserma di via degli Accolti ad Arezzo. Il sospetto dei familiari è che quella rara forma tumorale, il glioblastoma di IV grado, sia correlato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in dotazione ai pompieri. 🔗lanazione.it

Vigili del fuoco morti, il Ministero: "Analisi per 300 operatori. Protocollo esteso a tutte le regioni" - La conferma ufficiale arriva dal Ministero dell'Interno: gli accertamenti per comprendere le cause dei decessi dei vigili del fuoco aretini per glioblastoma di IV grado prenderanno il via a breve e verranno estesi ben oltre i confini della provincia. A comunicarlo è lo stesso Dipartimento... 🔗arezzonotizie.it

Vigili del fuoco morti per lo stesso tumore, il caso diventa nazionale: indagini estese a tutte le regioni - Arezzo, 12 marzo 2025 – Una vita insieme. Il fidanzamento, il matrimonio, i tre figli. Poi è arrivato lui, il glioblastoma, che in 23 mesi si è portato via tutto. Certo non i ricordi, gli affetti verso quella “persona eccezionale”. Alessandra Giannelli ricorda così il marito Maurizio Ponti, il vigile del fuoco morto per un glioblastoma nel 2023. Lo stesso tumore che si è portato via i colleghi aretini Mario Marraghini e Antonio Ralli, oltre a Roberto Parlascino di Spoleto ma che ha presentato servizio ad Arezzo per alcuni anni. 🔗lanazione.it

