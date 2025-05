Vigili del fuoco dispersi a Balzolo ricerche in corso tutta la notte | scivolati in una forra

ricerche dei due Vigili del fuoco dispersi in località Balzolo, nel Comune di Pennapiedimonte, dopo l’incidente che ha coinvolto quattro escursionisti – tutti Vigili del fuoco del Comando di Chieti, fuori servizio – durante un'uscita nella giornata di ieri.Su. 🔗 Chietitoday.it - Vigili del fuoco dispersi a Balzolo, ricerche in corso tutta la notte: scivolati in una forra Proseguono senza sosta ledei duedelin località, nel Comune di Pennapiedimonte, dopo l’incidente che ha coinvolto quattro escursionisti – tuttideldel Comando di Chieti, fuori servizio – durante un'uscita nella giornata di ieri.Su. 🔗 Chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

È crollata una cascina: i Vigili del fuoco per ore alla ricerca di dispersi e feriti - Non risulterebbero feriti a seguito del crollo di una cascina alla periferia di Desenzano del Garda, in località Brodazzo non lontano dal centro Mericianium delle suore Orsoline. L'allarme è scattato intorno alle 14 di domenica, questo per via del crollo di una parte in muratura di una cascina... 🔗bresciatoday.it

Le ricerche dei vigili del fuoco per due dispersi nel Tevere - Dalle ore 12 e 30 di oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Roma per la ricerca di un minore disperso nelle acque del fiume Tevere. L’ultimo suo avvistamento è avvenuto all’altezza del Ponte Principe Amedeo Savoia. Sul posto un elicottero, i sommozzatori, gli operatori fluviali, quelli speleo e una squadra ordinaria dei caschi […] The post Le ricerche dei vigili del fuoco per due dispersi nel Tevere appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Pennapiedimonte, due vigili del fuoco ancora dispersi: stavano facendo un'escursione - Alle 19.35 circa di oggi la sala operativa dei vigili del fuoco di Chieti è stata attivata per un intervento di soccorso in località Balzolo, nel Comune di Pennapiedimonte. L’allarme è scattato per il recupero di quattro persone disperse: si tratta di vigili del fuoco del Comando di Chieti che si... 🔗chietitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pennapiedimonte, due vigili del fuoco ancora dispersi: stavano facendo un'escursione; Dispersi due vigili del fuoco nel vallone, erano lì per un’escursione; Dispersi due vigili del fuoco nel vallone di Pennapiedimonte; Vigili del fuoco dispersi a Balzolo, ricerche in corso tutta la notte: scivolati in una forra. 🔗Cosa riportano altre fonti

PENNAPIEDIMONTE: QUATTRO VIGILI DISPERSI IN ESCURSIONE, DUE RITROVATI, RICERCHE PROSEGUONO - CHIETI – Ieri sera la sala operativa dei vigili del fuoco di Chieti è stata attivata per un intervento di soccorso in località Balzolo, nel comune di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. L’allarme ... 🔗abruzzoweb.it

Due Vigili del fuoco dispersi in montagna, scattano le operazione di ricerca - Si tratta di quattro colleghi Vigili del fuoco, appartenenti al Comando di Chieti, che stavano effettuando un’escursione in giornata libera dal servizio. La zona interessata dai soccorsi risulta ... 🔗ecoaltomolise.net

Precipitati in una forra, si cercano due Vigili del fuoco dispersi: in azione i colleghi delle unità speciali Saf - La Prefettura di Chieti comunica che di seguito alla notizia dell’incidente che ha coinvolto quattro vigili del fuoco, liberi dal […] ... 🔗ecoaltomolise.net