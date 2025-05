Vietnam 50 anni dopo eldorado cinese

Vietnam ha celebrato, per la prima volta alla presenza di soldati cinesi, il cinquantesimo anniversario della riunificazione del Paese. Il 30 aprile 1979 cadde Saigon, che ora si chiama Ho Chi Minh, in onore del fondatore del partito comunista locale che vinse la guerra con gli Stati Uniti. Aerei da combattimento ed elicotteri hanno sorvolato il centro della città trascinando bandiere nazionali.Oltre 13.000 persone hanno assistito alla parata. Per gli Usa fu la guerra più lunga e devastante dal 1945. Oggi il Vietnam è lo Stato più colpito dai nuovi dazi "reciproci" decisi dal presidente Donald Trump. La Cina è più che mai intenzionata a sfruttare l’occasione che le si presenta. Il 14 aprile il presidente Xi Jinping ha incominciato da Hanoi il suo viaggio nel sud est asiatico. L’ha definito "una visita frequente fra familiari". 🔗 Quotidiano.net - Vietnam (50 anni dopo) eldorado cinese BianchiIlha celebrato, per la prima volta alla presenza di soldati cinesi, il cinquantesimoversario della riunificazione del Paese. Il 30 aprile 1979 cadde Saigon, che ora si chiama Ho Chi Minh, in onore del fondatore del partito comunista locale che vinse la guerra con gli Stati Uniti. Aerei da combattimento ed elicotteri hanno sorvolato il centro della città trascinando bandiere nazionali.Oltre 13.000 persone hanno assistito alla parata. Per gli Usa fu la guerra più lunga e devastante dal 1945. Oggi ilè lo Stato più colpito dai nuovi dazi "reciproci" decisi dal presidente Donald Trump. La Cina è più che mai intenzionata a sfruttare l’occasione che le si presenta. Il 14 aprile il presidente Xi Jinping ha incominciato da Hanoi il suo viaggio nel sud est asiatico. L’ha definito "una visita frequente fra familiari". 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Die Zauberflöte", dopo 50 anni al Municipale torna in scena "Il flauto magico" di Mozart - Titolo che ha scalato la classifica delle opere più rappresentate in tutto il mondo, "Die Zauberflöte" (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20 e domenica 13 aprile alle ore 15,30 al Teatro Municipale di Piacenza, dove è assente da oltre... 🔗ilpiacenza.it

Happy Days: Gli attori di nuovo insieme dopo 50 anni, la foto della fantastica reunion - I protagonisti della serie cult Happy Days Ron Howard, Henry Winkler, Anson Williams e Don Most si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta in pubblico in 50 anni per celebrare "l'Happy Days Day": la reunion è già storica. 🔗comingsoon.it

La gioia di ritrovarsi dopo 50 anni di laurea in Agraria in Cattolica - Rinaldo Onesti storico direttore di Confcooperative Piacenza e responsabile tecnico della rivista mensile “Latte e formaggio”, nonché conduttore con il figlio Gian Luca di un’azienda zootecnica di vacche da latte nel Parmense, ha festeggiato i 50 anni di Laurea in Scienze agrarie (alimentari e... 🔗ilpiacenza.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dalla guerra alla rinascita: il Vietnam 50 anni dopo; Il Vietnam 50 anni dopo la fine della guerra -; Vietnam (50 anni dopo) eldorado cinese; Come gli Stati Uniti hanno perso la guerra in Vietnam. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vietnam, 50 anni dopo la caduta di Saigon: la guerra che ha cambiato l’America e il mondo - Il 30 aprile del 1975, Saigon cadeva. Le immagini degli elicotteri che evacuavano in fretta i funzionari statunitensi dall’ambasciata americana rimbalzavano in tutto il mondo: erano il simbolo della d ... 🔗informazione.it

Vietnam, 50 anni fa la caduta di Saigon. Ma l’Agente Arancio uccide ancora - Mezzo secolo dopo quel 30 aprile 1975, il paese continua a combattere contro gli effetti del veleno silenzioso sparso dagli americani per distruggere la ... 🔗repubblica.it

Dalla guerra alla rinascita: il Vietnam 50 anni dopo - Per il Vietnam, riconciliarsi non significa dimenticare, ma scegliere la resilienza di fronte alle difficoltà. Una caratteristica che è alla base del tessuto sociale di un paese, che attira turisti pe ... 🔗informazione.it