VIDEO/ Strabenevento 2025, l'edizione dei record tra fatica e sorrisi

Tempo di lettura: 2 minutiLa Festa dei Lavoratori nel Sannio coincide con la, gara podistica sulla distanza dei 10 km in un impegnativo circuito cittadino da ripetere due volte. Un lungo serpentone di quasi mille runners ha invaso oggi il capoluogo sannita con una splendida giornata di sole che ha fatto da sfondo perfetto ad una giornata attesa per tutto l'anno con atleti che hanno raggiunto la città delle Streghe non solo dalla Campania ma da tutte le regioni limitrofe.La manifestazione, organizzata in maniera impeccabile dagli Amatori Podismo Benevento, ha preso il via alle 9 quando i "Mille" sono schizzati sul Viale degli Atlantici con i favoriti che hanno preso subito il largo. Affascinante il passaggio davanti l'Arco di Traiano e le tante bellezze di Benevento che hanno fatto da sfondo ad una gara dagli elevati contenuti tecnici che ha visto il trionfo del maghrebino Yahya Kadiri transitato sotto il traguardo con il crono finale di 29'04" con appena cinque secondi di vantaggio rispetto a Daniele Meucci, big del podismo internazionale che si è dovuto accontentare della seconda piazza.