VIDEO | Shane O’Mac e Charlotte Flair alla partita Lakers vs Wolves

Lakers e i Minnesota TimberWolves. Ieri notte a Los Angeles gara 5 e nell'occasione presenti alla partita due volti ben noti al WWE Universe che si sono incontrati prima dell'inizio del match. Per la cronaca i Wolves hanno chiuso la serie eliminando i Lakers.Shane e Charlotte insiemeShane McMahon e Charlotte Flair si sono incontrati ieri notte in occasione della partita tra Lakers e TimberWolves valida per i playoff NBA. I due hanno scambiato qualche parola prima dell'inizio della partita insieme anche all'ex giocatore MLB Alex Rodriguez. Ricordiamo che Shane O'Mac non appare in WWE da WM 39 quando in occasione di un match a sorpresa contro The Miz si ruppe il quadricipite. Poi diverse voci circa un suo possibile approdo shock in AEW, ma nulla si è poi concretizzato.

