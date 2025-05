VIDEO| Reggio Primo Maggio accende il lungomare | la festa del lavoro è appena cominciata

Reggio Primo Maggio, il concertone gratuito promosso dalla Città metropolitana in collaborazione con Studio54 Network. Un evento attesissimo, dedicato alla festa del lavoro. Sullo sfondo incantevole dello Stretto, tra le luci del palco e l'energia della musica, è partita ufficialmente la seconda edizione del concertone gratuito promosso dalla Città metropolitana in collaborazione con Studio54 Network.

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri. L'artista ci ha raccontato l'emozione di tornare a condurre l'evento, anticipandoci anche l'uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri.

Ermal Meta, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sicurezza sul lavoro in primis, non mai sentito il bisogno di usare l'AI» - La nostra video intervista a Ermal Meta, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. Ci ha parlato oltre che dell'evento anche di sicurezza sul lavoro e di intelligenza artificiale.

Meteo, ponte del primo maggio e primo assaggio d'estate: ecco le previsioni su Reggio Calabria - Le condizioni di instabilità, che stanno interessando la Calabria, tenderanno ad attenuarsi gradualmente grazie all'aumento della pressione atmosferica. Si aprirà così una fase più stabile e soleggiata che caratterizzerà l'intero ponte del 1°maggio. Nel dettaglio, spiega Francesco Nucera...

