Video di festa girati dai detenuti con cellulari | è bufera sul carcere di Fuorni

festa immortalati con cellulari e poi pubblicati su Facebook e TikTok. È bufera sul carcere di Fuorni, a Salerno, dopo la diffusione di una serie di Video girati all’interno dell’istituto penitenziario dai detenuti, che mostrano scene di convivialità tra. 🔗 Salernotoday.it - Video di festa girati dai detenuti con cellulari: è bufera sul carcere di Fuorni Brindisi, torte di compleanno e momenti diimmortalati cone poi pubblicati su Facebook e TikTok. Èsuldi, a Salerno, dopo la diffusione di una serie diall’interno dell’istituto penitenziario dai, che mostrano scene di convivialità tra. 🔗 Salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa all’insegna degli amici a quattro zampe, successo per la CorriDog - Foto e video - LA MANIFESTAZIONE. Passione per gli animali - in primis i cani - e attenzione alla solidarietà. In tanti alla CorriDog per celebrare la ventesima Giornata Nazionale del Cane Guida. 🔗ecodibergamo.it

La professoressa Dimauro dell'Ud'A ospite su Rai 1 in occasione della festa internazionale della donna [VIDEO] - Combattere il pregiudizio nei confronti della donna anche rileggendo in un'ottica nuova i testi dell'antica Grecia, dove hanno preso forma la violenza e il pregiudizio di genere che continuano a esserci oggi. Ne ha parlato la professoressa Elisabetta Dimauro, docente di Storia greca presso il... 🔗chietitoday.it

8 marzo, le voci del corteo: "Non è un giorno di festa ma di lotta" (VIDEO) - TRIESTE - Un migliaio di persone hanno preso parte IERI 8 MARZO al corteo organizzato dal collettivo Non una di meno in occasione della Giornata internazionale della donna. Molti i temi significativi al centro della manifestazione, come il diritto alla salute e alle scelte riproduttive... 🔗triesteprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Video di festa girati dai detenuti con cellulari: è bufera sul carcere di Fuorni; Brindisi e torte in cella: festeggiamenti choc sui social nel carcere di Salerno - Salernonotizie.it; 20 film sulla Resistenza italiana: battaglie e storie di libertà da rivedere il 25 Aprile; Segretaria alla Sicurezza degli Stati Uniti gira un inquietante spot per le deportazioni dal carcere di El Salvador. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia