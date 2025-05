VIDEO Concertone Gassmann canta ‘Bella Ciao’ e attacca la politica | Non mi sento rappresentato

Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, ha acceso i riflettori su lavoro, diritti e libertà, portando sul palco artisti e messaggi forti.Tra i protagonisti dell’evento, Leo Gassmann che ha cantato “Bella ciao”, la celebre canzone simbolo della Resistenza: “È un brano che parla di libertà, e in un tempo in cui queste sono sempre più limitate e rinascono le tirannie, cantarla oggi è più significativo che mai”.Questo è un evento “importante che mette al centro i lavoratori e le lavoratrici – ha detto il cantante –. Noi artisti siamo solo dei sognatori che provano a portare sul palco messaggi necessari”.Ma il giovane cantautore non ha limitato le sue riflessioni al mondo della musica. 🔗 Anteprima24.it - VIDEO/ Concertone, Gassmann canta ‘Bella Ciao’ e attacca la politica: “Non mi sento rappresentato” Tempo di lettura: 2 minutiUna giornata di musica, impegno e memoria collettiva. Il tradizionaledel Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, ha acceso i riflettori su lavoro, diritti e libertà, portando sul palco artisti e messaggi forti.Tra i protagonisti dell’evento, Leoche hato “Bella ciao”, la celebre canzone simbolo della Resistenza: “È un brano che parla di libertà, e in un tempo in cui queste sono sempre più limitate e rinascono le tirannie,rla oggi è più significativo che mai”.Questo è un evento “importante che mette al centro i lavoratori e le lavoratrici – ha detto ilnte –. Noi artisti siamo solo dei sognatori che provano a portare sul palco messaggi necessari”.Ma il giovaneutore non ha limitato le sue riflessioni al mondo della musica. 🔗 Anteprima24.it

