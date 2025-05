VIDEO | Colleferro i 12 finalisti del Premio Strega in città per un evento da non perdere

Colleferro della Bcc di Paliano) ha presentato l'atteso incontro con i 12 candidati finalisti al Premio Strega 2025, in occasione della tappa locale dello Strega Tour, che si terrà Sabato 3 Maggio 2025 alle. 🔗 Frosinonetoday.it - VIDEO | Colleferro, i 12 finalisti del Premio Strega in città per un evento da non perdere Il Sindaco Pierluigi Sanna, affiancato da Antonella Schina (direttrice della filiale didella Bcc di Paliano) ha presentato l'atteso incontro con i 12 candidatial2025, in occasione della tappa locale delloTour, che si terrà Sabato 3 Maggio 2025 alle. 🔗 Frosinonetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Panico in autostrada, Tir si intraversa tra i caselli di Colleferro e Valmontone. Lunghe code in direzione nord (video) - La settimana non inizia nel migliore dei modi per gli automobilisti che al sud della provincia di Roma e dalla Ciociaria stanno raggiungendo la Capitale. Verso le 7 e 30 c'è stato un brutto incidente con un camion che si è intraversato occupando tutta la corsia al km 589 dell'autostrada Roma -... 🔗frosinonetoday.it

Pedofilia online: allarme Meter, triplicati i video in un anno toccano quota 2 milioni. Aumentano i contenuti sui bambini tra 8 e 12 anni. I dati del report - Secondo il Report 2024 dell’Associazione Meter Ets, la diffusione di materiale pedopornografico online ha raggiunto livelli allarmanti, con un aumento del 220% dei video segnalati rispetto al 2023. In un solo anno, sono stati individuati oltre 2 milioni di video e quasi 2 milioni di foto, oltre a 410 gruppi attivi sui social network. L'articolo Pedofilia online: allarme Meter, triplicati i video in un anno toccano quota 2 milioni. 🔗orizzontescuola.it

12 febbraio 1998: Gianluca Vialli diventa allenatore del Chelsea (VIDEO) - L'articolo 12 febbraio 1998: Gianluca Vialli diventa allenatore del Chelsea (VIDEO) proviene da Gli Eroi del Calcio. 🔗glieroidelcalcio.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO | Colleferro, i 12 finalisti del Premio Strega in città per un evento da non perdere; Colleferro. “Strega Tour 2024”. Presentati sul palco del Teatro Vittorio Veneto i 12 libri candidati a vincere il Premio Strega 2024; Premio Strega Tour 2024: programma, date e scrittori. 🔗Su questo argomento da altre fonti