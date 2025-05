VIDEO – Barcellona-Inter rovesciate e non solo! L’MVP è Dumfries

Dumfries vince il premio di MVP della partita tra Barcellona e Inter. I tifosi hanno votato e deciso per l’olandese nella partita di Champions League.SEMIFINALE – La gara d’andata della semifinale di UEFA Champions League tra Barcellona e Inter è finita con il risultato di 3-3. Allo Stadio Olimpico di Montjuic, che sostituisce per ora il Camp Nou, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto la forza di segnare tre reti e andare in vantaggio per due volte. Nel primo tempo ha colpito due volte fino al 21?, nella ripresa ne ha fatto un altro su calcio d’angolo per il momentaneo 3-2.Dumfries, prestazione top in Barcellona-Inter!MVP – Il volto della serata è stato proprio l’uomo rientrato dal primo minuto ieri, ossia Denzel Dumfries. L’esterno si è ancora una volta confermato come il giocatore più in forma del 2025 dell’Inter. 🔗 Inter-news.it - VIDEO – Barcellona-Inter, rovesciate e non solo! L’MVP è Dumfries Denzelvince il premio di MVP della partita tra. I tifosi hanno votato e deciso per l’olandese nella partita di Champions League.SEMIFINALE – La gara d’andata della semifinale di UEFA Champions League traè finita con il risultato di 3-3. Allo Stadio Olimpico di Montjuic, che sostituisce per ora il Camp Nou, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto la forza di segnare tre reti e andare in vantaggio per due volte. Nel primo tempo ha colpito due volte fino al 21?, nella ripresa ne ha fatto un altro su calcio d’angolo per il momentaneo 3-2., prestazione top in!MVP – Il volto della serata è stato proprio l’uomo rientrato dal primo minuto ieri, ossia Denzel. L’esterno si è ancora una volta confermato come il giocatore più in forma del 2025 dell’. 🔗 Inter-news.it

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Rapina a mano armata in sala slot: 4 arresti nel Milanese [VIDEO] - AGI - Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Rho per una rapina a mano armata in una sala slot di Pessano con Bornago, nel Milanese. Due di loro erano rimasti nell'auto, utilizzata dal gruppo per giungere sul posto, fungendo da 'palo', mentre gli altri due avevano fatto irruzione in sala travisati e armati di una pistola e di un martello. Un incasso di 500 euro Dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, i banditi hanno minacciato il proprietario, facendosi consegnare l'incasso di 500 euro per poi scappare a bordo ... 🔗agi.it

VIDEO / China Suarez irrompe durante le terapie di Icardi: “Le tue risate mi danno…” - IL calciatore sta recuperando dall'infortunio e dall'operazione Maurito lavora al suo ritorno in campo, la fidanzata non collabora... 🔗golssip.it

