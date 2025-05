Victor Fadlun critica l' uso della musica israeliana per slogan pro Palestina al concerto del Primo Maggio

della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C'è qualcosa di davvero sinistro, macabro, nell'esibizione dei Patagarri. Pensate a cosa ha fatto Hamas dei nostri bambini. Ascoltare una nostra canzone dal palco del Primo Maggio in diretta tv, culminante nel grido "Palestina Libera!", lo slogan delle piazze che invocano la cancellazione di Israele, è un insulto e una violenza inaccettabile. Mai ce lo saremmo aspettati in un concerto che celebra il lavoro". Così Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma. 🔗 Quotidiano.net - Victor Fadlun critica l'uso della musica israeliana per slogan pro Palestina al concerto del Primo Maggio "Appropriarsinostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C'è qualcosa di davvero sinistro, macabro, nell'esibizione dei Patagarri. Pensate a cosa ha fatto Hamas dei nostri bambini. Ascoltare una nostra canzone dal palco delin diretta tv, culminante nel grido "Libera!", lodelle piazze che invocano la cancellazione di Israele, è un insulto e una violenza inaccettabile. Mai ce lo saremmo aspettati in unche celebra il lavoro". Così, presidenteComunità Ebraica di Roma. 🔗 Quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

“Tony Effe non sa cantare, non è intonato. A Sanremo non è bastato nemmeno l’uso dell’Auto-tune “: la critica di Valerio Scanu - Valerio Scanu non si è trattenuto e, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2 con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha criticato senza mezzi termini l’esibizione di Tony Effe a Sanremo 2025. “Tony Effe non sa cantare, non è intonato per niente” ha detto, riferendosi al brano Damme na’ mano, classificatosi al 25° posto. La critica al collega arriva pochi giorni dopo il suo sfogo sulla finale di “Ora o mai più”, dove si è piazzato quinto: “Hanno tagliato una parte in cui borbottavamo durante un’esibizione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mister Movie | Elio critica l’uso dell’autotune a Sanremo: “Vorrei vedere i ventenni spaccare” - Elio, storico frontman di Elio e le Storie Tese, ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo alla canzone vincitrice di Sanremo 2025, criticando l’uso eccessivo dell’autotune. Con il suo consueto tono ironico e provocatorio, ha condiviso il suo punto di vista, sottolineando la sua preferenza per una musica più autentica e suonata dal vivo. Elio di “Le Storie Tese” critica Sanremo 2025 Attraverso un commento sui social, Elio ha dichiarato: “La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con l’autotune. 🔗mistermovie.it

Meloni critica il piano di von der Leyen: “Riarmo non è la parola adatta. No all’uso dei fondi di coesione per l’acquisto di armi” - “Riarmo non è la parola adatta: il tema difesa riguarda materie prime e tantissimi altri domini. Stiamo dando messaggi non chiari ai cittadini”. Giorgia Meloni al Consiglio Europeo straordinario critica il “Rearm Europe”, il piano da 800 miliardi di euro in cinque punti presentato da Ursula von der Leyen per aumentare la spesa europea nel settore della difesa. Mentre la presidente della Commissione Ue vuole scavalcare il Parlamento Ue per far approvare il suo piano di riarmo, terminato il summit dei leader Ue la premier italiana sottolinea la sua contrarietà all’utilizzo dei fondi di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Victor Fadlun critica l'uso della musica israeliana per slogan pro Palestina al concerto del Primo Maggio; LA CRITICA – Davide Assael: L’antisemitismo fa schifo. Tutto.; Noemi Di Segni (Unione delle comunità ebraiche italiane): «Noi presenti al funerale del Papa nel giorno dello Shabbat per omaggiare un uomo eccezionale»; Victor Fadlun critica l’esibizione dei Patagarri al concerto del Primo Maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti