Vibo Valentia Il Comune partecipa al Giubileo dei Lavoratori a Bivona con un messaggio di dignità e speranza

Giubileo dei Lavoratori, in svolgimento a Bivona, l'assessore comunale al commercio di Vibo Valentia, Stefano Soriano, ha voluto richiamare l'attenzione sul valore profondo del lavoro, ispirandosi alle parole di Papa Francesco: "Il lavoro non è solo un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma è un'espressione fondamentale della dignità umana. E ogni lavoratore ha diritto a condizioni giuste e dignitose".Un momento di riflessione importante per la comunità Vibonese, che ha visto istituzioni e cittadini uniti nel ribadire il ruolo centrale del lavoro nella costruzione di una società equa e rispettosa della persona.

