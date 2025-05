Viareggio rimosso il lavarone dopo la mareggiata

Viareggio (Lucca), 1 maggio 2025 – A tempo di record l'Associazione balneari di Viareggio ha provveduto a rimuovere il lavarone che una mareggiata aveva portato in spiaggia e così oggi i primi turisti e pendolari, favoriti da una bella giornata di sole, hanno potuto godere della bellezza della spiaggia viareggina. Una ingente quantità di "lavarone" si era accumulata dopo una mareggiata sulla spiaggia di Viareggio, si tratta del miscuglio di alghe e legnetti portato a riva dalle correnti, che in Versilia viene chiamato "lavarone". I balneari avevano subito chiesto alle autorità competenti di rimuovere il materiale con urgenza. Gli spazi liberi di spiaggia e gli stabilimenti balneari, la maggior parte già aperti, sulla Passeggiata di Viareggio sono stati presi d'assalto, prima della partenza della stagione prevista con la nuova ordinanza che è fissata quest'anno per il 17 maggio.

