Via Pieve Sant’Andrea C’è la strada provvisoria | Ritorno alla normalità Presto gli ultimi lavori

strada provvisoria è completata: Pieve Sant’Andrea è da ieri di nuovo raggiungibile in auto. Si tratta appunto di una soluzione temporanea, in vista degli annunciati lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’arteria collinare che unisce Imola e Casalfiumanese, danneggiata dalle alluvioni degli ultimi due anni, per i quali è già stato previsto un intervento da oltre 700mila euro. "Grazie ai cittadini per la pazienza e ai tecnici per l’importante lavoro svolto in questi giorni, con rapidità e professionalità per restituire una normalità ai cittadini colpiti – commenta il sindaco Marco Panieri –. Ora si proseguirà con celerità ai lavori ultimativi. Il quadro della zona è complesso perché stiamo recuperando in pochi mesi decenni di mancata manutenzione. Intanto però oggi un bel passo avanti". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Via Pieve Sant’Andrea. C’è la strada provvisoria: "Ritorno alla normalità. Presto gli ultimi lavori" Laè completata:è da ieri di nuovo raggiungibile in auto. Si tratta appunto di una soluzione temporanea, in vista degli annunciatidi ripristino e messa in sicurezza dell’arteria collinare che unisce Imola e Casalfiumanese, danneggiata dalle alluvioni deglidue anni, per i quali è già stato previsto un intervento da oltre 700mila euro. "Grazie ai cittadini per la pazienza e ai tecnici per l’importante lavoro svolto in questi giorni, con rapidità e professionalità per restituire unaai cittadini colpiti – commenta il sindaco Marco Panieri –. Ora si proseguirà con celerità aiultimativi. Il quadro della zona è complesso perché stiamo recuperando in pochi mesi decenni di mancata manutenzione. Intanto però oggi un bel passo avanti". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Via Pieve Sant’Andrea: ora la strada provvisoria, poi i lavori di ripristino - Imola, 5 aprile 2025 – Al via, dopo le analisi tecniche dei giorni scorsi, i lavori per la realizzazione di un percorso viario provvisorio lungo via Pieve Sant’Andrea. Le operazioni, portate avanti da Area Blu, hanno come obiettivo quello di ripristinare rapidamente il collegamento con l’omonima frazione collinare. La strada in questione, già colpita duramente dalle precedenti alluvioni, ha riportato crepe notevoli a causa delle forti piogge del mese scorso, al punto che la minaccia di una frana aveva costretto 35 persone ad abbandonare le rispettive abitazioni. 🔗ilrestodelcarlino.it

La frana di via Pieve Sant’Andrea. In 35 ancora lontani da casa : "Prima la messa in sicurezza" - La città tira un sospiro di sollievo dopo il passaggio dell’ennesima ondata di maltempo degli ultimi due anni. Ieri scuole aperte e attività regolari (a partire da quelle sportive) sull’intero territorio comunale. La situazione più grave, all’interno dei confini imolesi, resta quella di via Pieve Sant’Andrea/Pieve Ponticelli, dove 35 persone aspettano ancora di poter fare rientro nelle rispettive abitazioni a causa di una frana. 🔗ilrestodelcarlino.it

