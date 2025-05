Via Mariti il dolore dei familiari | Oggi saremmo stati insieme chi ha sbagliato deve pagare

Firenze, 1 maggio 2025 – Il primo maggio era da sempre, o almeno fin da quando entrambi vivevano in Italia, uno di quei giorni 'comandati' che Sarhan e Mohamed Toukabri passavano insieme. Perché così riuscivano a colmare il vuoto che solo chi è lontano migliaia di chilometri da casa conosce. E perché stare l'uno accanto all'altro gli dava la possibilità di immaginarsi un futuro, di ricordare la Tunisia e di sognare di poter riabbracciare mamma e papà. Oggi Sarhan passerà la giornata da solo. L'amato fratello non c'è più: Mohamed Toukabri è una delle cinque vittime del crollo nel cantiere di Esselunga di via Mariti del febbraio scorso. "Avremmo cucinato insieme, poi passeggiato per Napoli e parlato di lavoro e di come sta andando la nostra vita – racconta Sarhan, che da vent'anni vive nel capoluogo campano e lavora in un panificio –.

Il dolore di Medicina: "I nostri familiari morti senza poterli più vedere" - di Zoe Pederzini"Mio padre ci ha chiamato dall'ospedale, era allegro, ci ha detto che gli sembrava di stare all'albergo Tre Galli e che era in stanza da solo. Ci ha chiesto di portargli l'enigmistica per passare il tempo, poi non lo abbiamo più visto". Queste le parole di Serena, figlia di Luigi Balduini, uno dei primi morti di Coronavirus a Medicina, il paese che fu chiuso dalla zona rossa. A cinque anni dalla pandemia che ha distrutto, e cambiato per sempre, le vite di tanti medicinesi, Serena ha i ricordi ancora vividi.

Terni, l'ultimo saluto ad Ilaria Sula: lutto cittadino, fiaccolata ed iniziativa dei commercianti. La città si unisce al dolore dei familiari - Dolore, sconcerto, incredulità. La tragica scomparsa della giovane studentessa Ilaria Sula ha scosso la città di Terni. Alle 14 di oggi, lunedì 7 aprile, partirà un corteo funebre che da via dello Stadio arriverà presso il cimitero cittadino dove la giovane verrà tumulata. In concomitanza delle...

Lunedì i funerali di Sara Campanella, il dolore dei familiari davanti alla bara bianca: "Un angelo" - Un grande lenzuolo bianco è stato srotolato all'arrivo del feretro di Sara Campanella a Misilmeri con la scritta: "Sara figlia di tutti noi". Davanti alla bara bianca i familiari in lacrime hanno esclamato: "Un angelo, era un angelo". A Misilmeri domani lunedì 7 aprile i funerali di Sara Campanella alle 10.30.

