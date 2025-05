Via libera alla variante salva suolo Caos in aula | l’opposizione se ne va

alla "variante urbanistica di salvaguardia al Piano Operativo Comunale" ma il via libera non è stato certo indolore. L'atto infatti è passato grazie alla sola maggioranza mentre l'opposizione, sia quella di centro destra (Lega-Forza Italia e FdI) che di sinistra (Pd-Centrosinistra Insieme) ha deciso di uscire per protesta al momento del voto non avallando la scelta."L'obiettivo fondamentale della variante – ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Marco Venturini – era ed è limitare il più possibile il consumo di aree inedificate. Sono 14 le osservazioni arrivate, 10 da parte di privati e associazioni e quattro dagli uffici. Ora dovremo attendere l'arrivo di eventuali osservazioni per la conformità al Pit e conformità paesaggistiche e, se non saranno presentate, nell'arco di un mese e mezzo la variante diventerà operativa".

Alta velocità, Marika sfreccia. C’è la variante salva tempo. A Natale talpa alla Foster - di Francesco Ingardia ’Natale sul Camerone’. Potrebbe essere questo il riadattamento in salsa fiorentina dei cinepanettoni dei fratelli Vanzina e Neri Parenti. Sì, perché la talpa Marika ha bevuto casse di Red Bull e ha messo le ali. E, salvo imprevisti, la seconda fresa accesa per la realizzazione del passante Alta Velocità dovrebbe arrivare nei pressi della stazione Foster a dicembre inoltrato. Di che parliamo? Della mastodontica infrastruttura da 2,7 miliardi di euro, lunga 8,35 chilometri (di cui 7 in superficie) per collegare le due stazioni di Campo di Marte e Castello entro il 2028. 🔗lanazione.it

Ospedale Felettino, via libera alla variante delle parti esterne - Genova, 17 aprile 2025 - Via libera della Conferenza dei servizi – di cui fanno parte Comune e Provincia della Spezia, oltre che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova – alla variante autorizzativa delle parti esterne al nuovo ospedale Felettino della Spezia. “Si tratta di un passo avanti importante perché questa variante, relativa esclusivamente alle parti esterne all’ospedale e figlia della validazione iniziale complessiva del progetto esecutivo da parte del Rina Check, era l’unico elemento rimasto ancora da definire compiutamente - ... 🔗lanazione.it

Via libera al piano di fattibilità per Piazza Duomo con adozione di variante al Puc - Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il piano di fattibilità tecnico-economica relativo al progetto di riqualificazione e valorizzazione di piazza Duomo con contestuale adozione di variante puntuale allo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 16/2024 e successive modifiche. “Si tratta – affermano il sindaco Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Pasquariello – di un provvedimento fondamentale perché imprime una svolta al processo, non privo di complessità, di rifunzionalizzazione di piazza Duomo e la sua ... 🔗anteprima24.it

