Via libera al bilancio consuntivo | Novecentomila euro per nuovi progetti

bilancio consuntivo."Un risultato straordinario - commenta il sindaco Enzo Guida - Abbiamo approvato il conto consuntivo con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e una parte utilizzabile di quasi 900mila. 🔗 Casertanews.it - Via libera al bilancio consuntivo: "Novecentomila euro per nuovi progetti" Il consiglio comunale di Cesa ha approvato nella serata di mercoledì, 30 aprile, il."Un risultato straordinario - commenta il sindaco Enzo Guida - Abbiamo approvato il contocon un avanzo di amministrazione di 8 milioni e una parte utilizzabile di quasi 900mila. 🔗 Casertanews.it

Via libera al bilancio consuntivo del Comune: previsto oltre un milione di investimenti - Il Consiglio comunale di San Giovanni in Marignano ha approvato mercoledì il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, "evidenziando una gestione economica oculata e la capacità di destinare oltre un milione di euro a importanti investimenti per la comunità", si spiega in una nota... 🔗riminitoday.it

Approvato il Bilancio Consuntivo: "A disposizione 900 mila euro per opere pubbliche" - La giunta comunale di Cesa ha approvato, giovedì scorso. il conto consuntivo dell’anno 2024. La gestione amministrativa si chiude con avanzo di amministrazione con quasi otto milioni di euro. Il risultato contabile è più che soddisfacente, oltre al fatto che sono stati rispettati tutti i... 🔗casertanews.it

Misano, via libera al bilancio: avanzo di 5 milioni - Approvato il bilancio 2024 del comune di Misano, chiuso con un avanzo di circa 5 milioni e 300 mila euro. Numeri in linea con quelli dell’anno precedente. La maggior parte dell’avanzo sarà usato per spese obbligatorie secondo la legge e per far fronte alle esigenze durante il corso dell’anno. La parte dedicata ad investimenti ammonta invece a circa 2 milioni e mezzo, di cui un milione sarà utilizzato nel breve periodo per lavori manutentivi a strade e piazze. 🔗ilrestodelcarlino.it

Taranto, via libera al bilancio consuntivo: l’avanzo è pari a 408 milioni ma disponibili solo 763mila euro - TARANTO - Approvato il Rendiconto 2024 del Comune di Taranto. Che ha fatto registrare un avanzo monstre da oltre 407 milioni, di cui però solo 763mila euro sono realmente disponibili. La commissaria s ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Il bilancio della Provincia. Via libera al rendiconto, un avanzo da otto milioni - Tra le entrate crescono la Rc Auto e l’imposta di trascrizione, debito in calo. Il presidente Garuti: "La priorità andrà alla messa in sicurezza delle strade". . 🔗msn.com

Consiglio comunale, via libera al bilancio consuntivo 2024: avanzo di 33 milioni. Bagarre sugli insulti alla Brigata ebraica - Via libera all'approvazione del bilancio consuntivo 2024 del Comune, che tra le varie cifre vede un significativo avanzo di 33 milioni di euro. 🔗gazzettadiparma.it