Via alla Formula 1 in Schools Il super-modellino batte tutti

Cinque studenti del liceo scientifico Casiraghi stanno partecipando all'iniziativa "F1 in Schools", che vede coinvolti alunni di tutto il mondo: i ragazzi vengono organizzati in team, per competere su tutti quegli aspetti, da quelli tecnici a quelli di marketing, che sono affrontati da una vera scuderia di Formula 1. I cinque giovani sognano un futuro da ingegneri e, con entusiasmo e ambizione, hanno coinvolto anche altri ragazzi e ragazze della scuola per costituire una squadra che hanno chiamato Revontulet, termine finlandese che significa "aurora boreale". Revontulet ha ora vinto la prima fase della competizione regionale Nord-Ovest, dove sono riusciti a superare team provenienti da Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. I ragazzi hanno studiato e realizzato, infatti, un modellino di vettura in scala, prodotto attraverso la stampa 3D in materiali plastici, che è stato in grado di battere la concorrenza su un tracciato di gara rettilineo di 24 metri.

Firenze, 9 aprile 2025 – La Formula 1 fa tappa a Firenze, ma in una veste inedita: quella delle finali regionali del progetto F1 in Schools, la competizione internazionale che porta l'adrenalina delle piste dentro le scuole, coinvolgendo studenti e studentesse in una sfida di ingegno, tecnologia e passione. L'appuntamento è per il 12 e 13 aprile, nella sede fiorentina di Baker Hughes, azienda tecnologica leader nei settori dell'energia e dell'industria, nonché partner strategico di ITS Prime, la Tech Academy post diploma che ospita l'iniziativa.

