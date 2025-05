Via alla Fiera una sfida tutta nuova | Prossima edizione verso gli Archi

edizione 2025 della Fiera di San Ciriaco autentico spartiacque tra presente e passato. Sarà la prima volta per l'organizzazione in house da parte della controllata Ancona Servizi dopo un quarto di secolo con la gestione esterna della Blu Nautilus; solo il 5 maggio prossimo sarà possibile capire se è stata fatta la mossa giusta e se tenere per sé l'organizzazione dell'evento è stata una scelta vincente. Quest'anno poco o nulla poteva cambiare, ma dal 2026 non è da escludere il cambio netto di ubicazione: dal viale e dal Passetto agli Archi: "Se quest'anno tutto va bene, dopo aver tracciato il bilancio, perché non ipotizzare un cambio di sito e gli Archi potrebbero essere una valida opzione – conferma l'assessore al Commercio e ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio – Forse anche via XXIX Settembre, ma lì ci sono delle cose da sistemare.

